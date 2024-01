Iga Świątek odpadła z Australian Open

W sobotę Iga Świątek zmierzyła się z 19-letnią Czeszką Lindą Noskovą. Pierwszy set Polka rozstrzygnęła na swoją korzyść 6:3. W drugim lepsza okazała się jej rywalka, wygrywając w 6:3. Trzeci, rozstrzygający set, zakończył się na korzyść Noskovej 6:4.

W dotychczasowej karierze Świątek najwyżej w Australian Open była w 2022 roku. Dotarła wtedy do półfinału. 22-letnia Polka czterokrotnie wygrała za to inne turnieje wielkoszlemowe: trzy razy Rolland Garros i raz US Open.

Australian Open. Hurkacz gra dalej

Po ciężkim meczu do czwartej rundy turnieju awansował Hubert Hurkacz. Polski zawodnik pokonał Ugo Humberta 3:6, 6:1, 7:6(4), 6:3. 25-latek wytrzymał trudne momenty w meczu i wygrał, wyrównując swoje najlepsze osiągnięcie w Melbourne sprzed roku.

Obecnie Hurkacz jest notowany na 20. miejscu w rankingu ATP. We wcześniejszych rundach Australian Open pokonał Davida Goffina i Zhizhen Zhanga. Oba pojedynki zakończył w czterech setach.

Magdalena Fręch – rewelacja turnieju

W Australii turniej życia rozgrywa Magdalena Fręch. W piątek Polka awansowała do czwartej rudny pokonując Anastazję Zacharową. We wcześniejszych rundach wyeliminowała Carolinę Garcię z Francji i po ciężkiej batalii Australijkę Darię Saville.

W 1/8 finału Fręch spotka się z Coco Gauff. 19-letnia Amerykanka będzie faworytką, jednak dotychczasowa gra Polski pozwala liczyć na niespodziankę.

Pojedynek zostanie rozegrany w niedzielę 21 stycznia.

