Cejrowski: Kogo wskaże Książę Ciemności? Lisicki: Czekamy na następcę Klausa Schwaba

Po ponad pięciu dekadach na czele Światowego Forum Ekonomicznego, Klaus Schwab, założyciel i przewodniczący wykonawczy tej organizacji, ogłosił swoją decyzję o rezygnacji z funkcji wykonawczej. Informację przekazał 21 maja.



Przypomnijmy, że pod koniec czerwcadziennik "Wall Street Journal" poinformował, że sześć pracownic organizacji przekazało, że były molestowane przez menedżerów wyższego szczebla. Dwie inne miały być molestowane przez gości VIP. Co więcej, kilka źródeł "WSJ" podało, że molestowania wobec niemal każdej kobiety, z którą współpracował, dopuszczał się sam Klaus Schwab. Miał on notorycznie wygłaszać komentarze na temat wyglądu kobiet z seksualnym podtekstem.

"WSJ" opisywał też, że niemiecki ekonomista stosował ageism, czyli dyskryminację ze względu na wiek. Niedawno Schwab miał zdecydował, że musi odmłodzić personel forum. W efekcie nakazał również zwolnienie grupy pracowników w wieku powyżej 50 lat.

Kto następcą Schwaba? Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski odnieśli się m.in. do informacji o rezygnacji Klausa Schwaba. – Pojawiła się jakiś czas temu informacja, że Klaus Schwab zamierza zrezygnować z kierowania Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Czy to ma znaczenie? – pytał red. naczelny "Do Rzeczy".

– To mówiąc w przenośni, namaszczenie kolejnego satanistycznego papieża. Musi się to odbyć w pewnym momencie z powodów biologicznych. Czasami król, w pełni sił, namaszcza już swojego następcę, by innych przymusić, że to ten będzie królem po nim. To samo zrobił George Soros, który oddał swoje imperium swojemu synowi. Schwab, moim zdaniem, robi to samo. Cała masa psów przyjdzie teraz lizać jego buty, bo będą chcieli przejąć ten tron zarządzającego światem. Z tej grupy liżących będzie coś wynikało – wskazywał Cejrowski. – Ja to obstawiam Justina Trudeau, bo to idealny kandydat na to stanowisko i następcę Schwaba – przyznał Lisicki.

– Moim zdaniem ma jedną wadę – jest głupi. Schwab nie jest głupi i książę piekieł też nie jest. Do książąt Kościoła wysyła się książąt piekieł. To może być przecież człowiek znikąd, tak się Schwab wziął. Schwab jest księciem piekieł na tym stanowisku, a Trudeau to tylko realizator poleceń – ocenił Cejrowski.

