Firma z Polski sponsoruje globalnego giganta futbolu

To posunięcie ma na celu dalsze wzmocnienie pozycji giełdy na Półwyspie Apenińskim, na którym jest obecna od 2022 roku, od momentu uzyskania licencji na działanie przyznanej przez włoskiego regulatora Organismo Agenti e Mediatori.

W ostatnich tygodniach na świecie obserwuje się znaczący wzrost zainteresowania kryptowalutami. Kryptowaluty są obecne również w sporcie. Połączenie tych światów otwiera nowe możliwości wpływu kibiców na decyzje podejmowane przez klub czy pozyskiwania finansowania poprzez crowdfunding w postaci NFT i tokenów dla fanów. zondacrypto zdecydowała się na podjęcie współpracy z Juventusem Turyn. Firma ogłosiła, że staje się nie tylko sponsorem, ale także oficjalną giełdą kryptowalut włoskiego klubu.

– Kryptowaluty stają się nieodłączną częścią krajobrazu cyfrowego, a Włochy znajdują się w czołówce państw pod względem wartości realizowanych transakcji. Klienci giełd potrzebują bezpiecznego, licencjonowanego środowiska do tradingu, w którym wszystko jest dostępne w rodzimym języku, włącznie z materiałami edukacyjnymi i obsługą klienta. Funkcjonalności te można znaleźć w tym momencie na zondacrypto, jednej z najmocniej licencjonowanych giełd w Europie. To m.in. z tego powodu przedstawiciele Juventusu uczynili nas oficjalną klubową giełdą kryptowalut. To otworzy nowe możliwości zarówno dla kibiców słynnego klubu, jak i dla użytkowników naszej giełdy – mówi Przemysław Kral, CEO zondacrypto.

– Z przyjemnością witamy zondacrypto jako naszego oficjalnego partnera w zakresie wymiany kryptowalut. Nasza współpraca ma na celu wsparcie międzynarodowej ekspansji spółki poprzez wykorzystanie siły i entuzjazmu naszej rozległej bazy fanów. Dla Juventusu kluczowe znaczenie ma współpraca z myślącym przyszłościowo, innowacyjnym i profesjonalnym podmiotem, a zondacrypto wyróżnia się jako wiodąca firma w swoim sektorze. Z niecierpliwością czekamy na to dynamiczne i udane partnerstwo w świecie kryptowalut – mówi Francesco Calvo, dyrektor zarządzający ds. przychodów i rozwoju piłki nożnej Juventusu.

Logo zondacrypto będzie widoczne m.in. na koszulkach zawodników Juventusu, a także na stadionie podczas każdego meczu drużyny.

Współpraca z Juventus F.C., którego silną reprezentację stanowią Polacy – Wojciech Szczęsny oraz Arkadiusz Milik, nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem zondacrypto, sponsorującej również klub Raków Częstochowa. We współpracy z obecnym Mistrzem Polski firma wprowadziła rozwiązania dla jego kibiców, umożliwiające dokonywanie płatności za bilety i karnety na mecze za pomocą kryptowalut za pośrednictwem własnej platformy płatniczej zondacrypto pay. W przyszłości planowane jest również jej wdrożenie w sklepie z gadżetami kibicowskimi.

zondacrypto to wywodząca się z Polski i jedna z największych regulowanych giełd kryptowalut w Europie. Obecna na rynku od 2014 roku, posiada licencje operacyjne we Włoszech, na Litwie, Słowacji, w Estonii i Kanadzie. Działa w pełnej zgodzie z przepisami prawnymi, m.in. rozporządzeniem MiCA, ale również daleko bardziej surowymi regulacjami estońskimi. Początkowo funkcjonowała jako giełda bitcoin, żeby z czasem przerodzić się w platformę wielowalutową oferującą ponad 70 czołowych kryptowalut w parach z tradycyjnymi walutami (EUR, GBP i PLN), stablecoinami (USDT i USDC) oraz BTC i ETH. Firma stworzona przez grupę wizjonerów, inwestorów i programistów przyciągnęła już 1,2 milionów aktywnych użytkowników.