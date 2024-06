Euro 2024. Basałaj: Holandia i Francja są poza naszym zasięgiem, ale to jest turniej

W niedzielę, 16 czerwca o godzinie 15:00 reprezentacja Polski zainauguruje zmagania na Euro 2024. Jej pierwszym rywalem będzie Holandia. Wiadomo już, że na pewno nie zagra kontuzjowany Robert Lewandowski. Jakie szanse na Euro 2024 ma nasza reprezentacja?

– Obserwuję miesiąc miodowy przed ślubem. Dwa zwycięstwa z Ukrainą i Turcją. Wszyscy podkreślają dobrą atmosferę. Z drugiej strony mamy ogromne wyzwania. Holandia i Francja to czołówka światowa, a Austria też gra ostatnio bardzo dobrze. Trudno o wielki optymizm. Bez pompowania balonu, wzmożenia kibiców, ten przyjazd kadry do Niemiec był spokojny – mówi w rozmowie ze "Sport Do Rzeczy" Janusz Basałaj, komentator sportowy i b. działacz piłkarski.

– Na dzisiaj wielkich szans na zwycięstwa nie widzę, ale oczywiście bardzo bym chciał, żeby tak się stało. Holandia i Francja są poza naszym zasięgiem. To jest jednak turniej, tu się mogą różne rzeczy wydarzyć. Trzeba wierzyć w naszych orłów – dodaje Basałaj.

Janusz Basałaj ocenił też selekcjonera reprezentacji Michała Probierza. – To człowiek, który lubi ludzi, jest ciekawy życia, rozmów. To jest człowiek otwarty na świat, a jeśli taki człowiek nie jest jeszcze stary jako trener, ma wewnętrzny napęd, wielkie ambicje i dostaje taką szansę, jaką dostał, to wykorzystał to – stwierdził.