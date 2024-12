Nie żyje legenda polskiej piłki nożnej. Lucjan Brychczy miał 90 lat

O godz. 03:20 w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 1 na 2 grudnia 2024 r., w wieku 90 lat, zmarł Lucjan Brychczy, jedna z największych legend w historii polskiej piłki nożnej, a szczególnie Legii Warszawa, z którą był związany od 1954 r.

Informację o śmierci Brychczego przekazał w mediach społecznościowych jego wnuk Michał. "Dziadziuś dziękuję Ci za wszystko. To był wielki zaszczyt. Kocham" – napisał na portalu Facebook.

facebook

"Symbol wierności. Wielki autorytet"

"Z ogromnym żalem informujemy, że dziś w nocy zmarł Pan Lucjan Brychczy, legenda Legii Warszawa i polskiej piłki nożnej. Symbol wierności klubowym barwom. Wielki autorytet. Postać obdarzona wyjątkowym szacunkiem przez wiele pokoleń kibiców. Miał 90 lat. Lucjan Brychczy był związany z naszym klubem przez 70 lat. Jako zawodnik Legii w latach 1954-1972 rozegrał 452 mecze, zdobywając 226 bramek. Czterokrotnie sięgał po tytuł mistrza Polski (1955, 1956, 1969, 1970) oraz czterokrotnie zdobywał Puchar Polski (1955, 1956, 1964, 1966). Trzykrotnie zostawał królem strzelców polskiej ligi. W reprezentacji Polski wystąpił 58 razy, strzelając 18 bramek. Po zakończeniu kariery pełnił funkcje trenera i członka sztabu szkoleniowego Legii, a od 2014 roku był honorowym prezesem klubu. W uznaniu zasług dla polskiego futbolu został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski" – podała w komunikacie Legia Warszawa.

"Żegnaj, Legendo! Na zawsze zostaniesz w naszych sercach" – podkreślono.

Kim był Lucjan Brychczy?

Lucjan Brychczy urodził się 13 czerwca 1934 r. w Nowym Bytomiu. Pierwsze kroki piłkarskie stawiał w klubie Pogoń Nowy Bytom, następnie przeniósł się do klubów z Gliwic – ŁTS Łabędy i Piast. W 1954 r. – w związku ze służbą wojskową – przeniósł się do warszawskiej Legii i pozostał wierny klubowi do końca kariery zawodniczej, a także przez kolejne dziesięciolecia jako trener. Dziś jest wymieniany wśród największych legend stołecznego klubu. Cieszył się ogromną popularnością i szacunkiem wśród kibiców.

Na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.