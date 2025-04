Nowości W drodze – kwiecień 2025 roku 

Zanim pójdziesz głosować. Poznaj społeczną naukę Kościoła, Jacques-Benoît Rauscher OP

To przewodnik po nauce społecznej Kościoła. Chcąc wskazać punkty orientacyjne, Rauscher stawia konkretne pytania dotyczące najważniejszych zagadnień nadających kształt życiu społecznemu i ekonomicznemu, takich jak wojna, pieniądze, migranci, praca, ekologia, czy zaangażowanie polityczne. W swoich rozważaniach odwołuje się bezpośrednio do tekstów źródłowych, zwłaszcza dokumentów papieskich. Katolicka nauka społeczna nie sprowadza się według autora jedynie do listy rzeczy dozwolonych i zakazanych, lecz opiera się na kilku fundamentalnych pojęciach, takich jak: godność, dobro wspólne, solidarność, pomocniczość.

Książka zbudowana jest z siedmiu zwartych rozdziałów, odpowiadających w kolejności zagadnieniom takim jak: ewolucja nauki społecznej Kościoła, wojna i godność ludzka, pieniądze i ekonomia a dobro wspólne, migranci a solidarność, praca a zasada pomocniczości, ekologia oraz zaangażowanie polityczne.

Zielnik duchowy, Wojciech Surówka OP

Zielnik duchowy to wybrane fragmenty literatury z komentarzem autora. To zbiór „myśli wiecznie zielonych”, których mądrość nie przemija. Wojciech Surówka OP w swojej książce, na wzór dawnych florilegiów, zebrał dla czytelników kwiaty i zioła – kolekcję myśli, cytatów o ponadczasowej treści, która rezonuje ze współczesnym czytelnikiem oraz odpowiada na jego bieżące potrzeby i problemy. Ten nietypowy zielnik ma współczesny rys i nie pachnie naftaliną, za to zaprasza do korzystania z nieprzemijającej mądrości. Znajdziemy w nim teksty, które mogą nas nakarmić duchowo, dostarczając argumentów w dyskusjach i pomagając w chwaleniu Boga. To książka i na ból serca, i na brak wiary.

To książka, która ma za zadanie karmić, leczyć i pomóc mu w oddawaniu chwały Bogu.

Żyć pustynią, Mnisi z Tibhirine

Zebrane w tej książce fragmenty listów, medytacji, dzienników i homilii siedmiu błogosławionych mnichów z Tibhirine tworzą zbiór najpiękniejszych sentencji z Atlasu. Ich wyznania, często bardzo intymne, pozwalają zajrzeć w głąb serca każdego z zakonników. Dzięki tym „duchowym autobiografiom” odkrywamy, co oznaczało dla nich codzienne życie wiarą, a także kim byli, zanim zginęli jako męczennicy. Pisma te odzwierciedlają głębokie zakorzenienie w modlitwie i cierpliwe dojrzewanie do męczeńskiej misji.

Świadectwo życia trapistów z Tibhirine nadal inspiruje wielu ludzi, aspirujących do życia w braterstwie, do pokonywania życiowych prób i odpowiadania z ufnością na Boże wezwania.

Teksty zostały pogrupowane na kilka głównych tematów, tj. wyrzeczenie, nauka modlitwy, ubóstwo, życie Boskim życiem, wiara, miłość, spodziewanie się niespodziewanego, sąsiedzi – bracia, dać siebie aż do końca.

