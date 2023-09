VI zjazd i Wielki Finał Akademii Patriotyzmu za nami

Czwarta edycja Akademii to dziesiątki godzin wykładów, warsztatów, debat i dyskusji. Uczestnicy niemal z całego kraju, blisko dwudziestu wykładowców i panelistów. Wśród tematyki dominowały zagadnienia związane z mediami, ekonomia czy historią. Co warte podkreślenia udział w projekcie był całkowicie darmowy. Było to możliwe dzięki wsparciu Totalizatora Sportowego (partner strategiczny) oraz Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej.

Nim doszło do podsumowania całego projektu, odbyły się zajęcia w ramach VI zjazdu. W ich ramach słuchacze mieli okazję spotkać się m.in. z prof. Tomaszem Graffem, który w wykładzie „Historia i teraźniejszość. Dylematy naszych przodków” prezentował analogię pomiędzy procesami politycznymi czy społecznymi przed wiekami i aktualnie. Kolejne zajęcia pierwszego dnia poprowadziła Anna Gomola z krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, która wygłosiła wykład „Makroekonomia – podstawy. Aktualna sytuacja makroekonomiczna Polski”. Kolejny punkt zjazdu to debata „Jak powinna wyglądać nowoczesna edukacja?”. Wieńczącym pierwszy dzień zjazdu wydarzeniem były warsztaty ze znanym negocjatorem, komentatorem i byłym policjantem, Dariuszem Lorantym. W niezwykle barwny sposób nie tylko przeprowadził warsztaty „Negocjacje. Specjalne i praktyczne obszary zastosowania” ale również odpowiedział na wiele pytań uczestników, ubarwiając je opowieściami z czasów swojej służby i pracy w służbach mundurowych.

Drugi dzień zajęć zainaugurowały warsztaty z dr. Krzysztofem Tenerowiczem. Ich temat: „Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych” to praktyczna lekcja aktywności społecznej i obywatelskiej. Kolejnym punktem zjazdu była dyskusja „Jak skutecznie edukować i szkolić młode osoby zaangażowane społecznie”. Po niej odbyła się wieńcząca VI zjazd, a zarazem całą edycję uroczysta ceremonia wręczenia dyplomów ukończenia Akademii.

Tegoroczna edycja Akademii Patriotyzmu za nami. Zmieniają się oczekiwania słuchaczy, w programie znajduje się coraz więcej zajęć praktycznych, coraz większy odsetek uczestników stanowią też osoby już działające społecznie czy publicznie. To jednak co łączy wszystkich uczestników to chęć zmiany na lepsze otaczającej nas rzeczywistości, aktywny udział w życiu publicznym i społecznym oraz zwiększanie swoich kompetencji. Wszystko to sprawa, że jak zapewniają organizatorzy, najdalej za kilka miesięcy będziemy mogli poinformować o wydarzeniach kolejnej, w tym przypadku już V edycji tego projektu.