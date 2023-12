Dwa miasta, jeden cel. Jak skutecznie edukować medialnie młodych

Przedstawiciele Fundacji Edukacji i Mediów, która prowadzi DEM oraz rozpoczyna rozwój CEiM w ostatnich tygodniach i miesiącach intensywnie pracowali nad budową zaplecza sprzętowego i osobowego tych inicjatyw. Zakup specjalistycznego sprzętu, poszerzenie kompetencji zespołu, nawiązanie współpracy z nowymi osobami to wszystko działo się przy Dorotowskiej 7/1 w Warszawie. Niebawem bo od stycznia te same działania będą realizowane także w krakowskim lokalu fundacji. Jest to możliwe dzięki Rządowemu Programowi Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 1a, w ramach którego Fundacja realizuje zadanie pt. Centrum Edukacji i Mediów – Dom Edukacji Medialnej.

Dzięki wspomnianemu programowi zaplecze fundacji wzbogaciło się m.in. o nowoczesny sprzęt komputerowy, specjalistyczny, zaplecze biurowe oraz doposażenie studia przy Dorotowskiej. Tworzy to zupełnie nowe możliwości produkcyjne i chociaż przejściowo remonty i zakupy nieco utrudniały pracę to docelowo sprawią, że liczba produkcji, a nade wszystko jej jakość bez wątpienia przyspieszą i poprawią swoją jakość. Umożliwiają też profesjonalizację nagrań, realizacji działań z zakresu edukacji medialnej czy też warsztatów dziennikarskich dla młodzieży, ale nie tylko.

Jak zauważa Marcin Starzonek z DEM:

Wkraczamy w nowy etap naszych działań. W nowy, 2024 rok wejdziemy z profesjonalnym sprzętem, kilkoma rozpoczętymi projektami oraz pomysłami na kolejne. DEM TV, Szkoła po godzinach czy też portaldlamlodych.pl to projekty już znane. Teraz będziemy je dynamizować i rozwijać. Podobnie jak Warsztaty Innowacyjnej Edukacji Medialnej (WIEM), które mają za sobą inaugurację ale planowane sa głównie na okres po nowym roku. Do tego wszystkiego wracamy z cyklem „Media nadają – młodzi pytają”. Słowem, sporo przed nami!

Jak już wspomniano środki na realizację zadania "Centrum Edukacji i Mediów – Dom Edukacji Medialnej" pochodzą z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2023 PROO1.