Wykład noblisty zainaugurował kongres FUTURIST OF THE YEAR. Trwa Święto nauki Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika

Kongres Futurist of The Year tworzy międzynarodowe i interdyscyplinarne miejsce debaty o przyszłości technologii, ekonomii i edukacji. Prelegentami kongresu są wybitni naukowcy, futurolodzy i eksperci z najlepszych ośrodków naukowych na świecie. Pierwszego dnia kongresu rozpoczęliśmy debatę o przyszłości technologii, tematem kongresu jutro będzie przyszłość finansów a w ostatnim dniu trzydniowego kongresu zakończymy rozważając o przyszłości edukacji i nauki.

Futurist of The Year 2024 odbywa się w Warszawie i jest największym futurologicznym kongresem naukowym w 2024 roku. Szkoła Główna Mikołaja Kopernika zorganizowała również wydarzenia towarzyszące Kongresowi #FOTY2024 równolegle trwa konferencja naukowa “Debata Kolegiów SGMK” w czterech obszarach kopernikańskich, czyli w Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych, Kolegium Nauk Medycznych, Kolegium Filozofii i Teologii, Kolegium Nauk Prawnych. Trwa Święto nauki Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, w gmachu uczelni odbywają się zajęcia dla studentów z prelegentami kongresu, a także odbywa się finał Konkursu Dom Kopernika.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika jest nowym ośrodkiem akademickim na mapie Europy Środkowej, który czerpie inspirację bezpośrednio z osiągnięć jednego z najwybitniejszych polskich naukowców, Mikołaja Kopernika. Od samego rozpoczęcia działalności SGMK stawia na wysoką jakość nauczania, interdyscyplinarność i międzynarodowość.

Zapraszamy do oglądania trwającej transmisji wideo z kongresu oraz do zapoznania się ze szczegółami kongresu na stronie www.futuristoftheyear.com/harmonogram.



Pierwszy dzień kongresu: Naukowcy Cambridge, Harvard, Oxford o przyszłości technologii

W pierwszym dniu kongresu debata toczy się wokół technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i ich wpływu na naszą przyszłość i funkcjonowanie w obszarach biznesu, uniwersytetu, czy całego Państwa. Jak się przygotować na erę automatyzacji opartej o AI, o etyce sztucznej inteligencji w obronności, o filozofii, sile i ograniczeniach nauki o danych, czy o tym czy przyszłość sztucznej inteligencji będzie demokratyczna? – będą dziś dyskutować i wciągać w polemikę uczestników kongresu nasi znakomici prelegenci. Wśród nich znajdują się wybitni naukowcy i eksperci swoich dziedzin z najważniejszych ośrodków naukowych na świecie: prof. Didier Queloz (Uniwersytet w Cambridge i ETH Zurych), Jonathan Brill (Futurolog), prof. John Tasioulas (Uniwersytet Oksfordzki), prof. Michael l. Brodie (Uniwersytet Harvarda i M.I.T.), prof. Mariarosaria Taddeo (Uniwersytet Oksfordzki oraz Instytut Alana Turinga), dr Dorothea Baur (Baur Consulting), prof. Mark Coeckelbergh (Uniwersytet Wiedeński), prof. Nick Bostrom (Oxford University Future of Humanity Institute).

Zwieńczeniem pierwszego dnia kongresu będzie Ceremonia wręczenia nagród w plebiscycie “FUTURIST OF THE YEAR 2024. Poznamy laureatów nagrody Futurist of The Year 2024 w 9 kategoriach: Wolontariat, Energia, Astronomia, Filozofia/Psychologia, Technologia, Cyberbezpieczeństwo, Bankowość, Medycyna, Ekonomia.