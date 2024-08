Jak działa Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej?

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej (KIPR) to dynamicznie rozwijająca się organizacja, której misją jest wspieranie i wzmacnianie sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Poprzez liczne inicjatywy, KIPR dąży do poprawy warunków działania NGO-sów, wpływania na procesy legislacyjne oraz tworzenia przestrzeni do debaty publicznej na tematy istotne z punktu widzenia trzeciego sektora. Jednym z projektów realizowanych przez KIPR jest Centrum Analiz, które powstało w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na profesjonalne zaplecze eksperckie wśród organizacji pozarządowych. Celem Centrum jest nie tylko analiza procesów legislacyjnych, ale również aktywne uczestnictwo w tworzeniu polityki publicznej oraz wspieranie organizacji pozarządowych poprzez dostarczanie im cennych raportów, analiz oraz opinii prawnych.

Przedstawiamy rozmowę z koordynatorem projektu Centrum Analiz KIPR, który opowie o wyzwaniach związanych z realizacją tego przedsięwzięcia, jego znaczeniu dla trzeciego sektora oraz planach na przyszłość.

DoRzeczy.pl:Jakie są główne cele projektu Centrum Analiz KIPR?

Karolina Krawiec: Głównym celem projektu jest stworzenie profesjonalnego zaplecza eksperckiego, które skutecznie zabiera głos w sprawach istotnych z punktu widzenia trzeciego sektora. Centrum Analiz KIPR opiera się na tworzeniu analiz oraz ekspertyz dotyczących tematyki trzeciego sektora w Polsce oraz za granicą. Ponadto KIPR promuje swój projekt w mediach społecznościowych, a osoby chętne mogą zapisywać się do newslettera i być na bieżąco.

Co zainspirowało do stworzenia Centrum Analiz KIPR i kto był głównym pomysłodawcą tego projektu? Jakie były najważniejsze wyzwania, z jakimi mierzyliście się w początkowej fazie realizacji, zwłaszcza w kwestii pozyskiwania stabilnego finansowania i zapewnienia ciągłości działań?

KIPR od dawna zabierał głos w ważnych sprawach dotyczących trzeciego sektora. Fakt, iż KIPR to stowarzyszenie, które zrzesza ponad 190 organizacji w Polsce obliguje nas do dostarczania najnowszych informacji naszym członkom. W 2022 roku zrodził się pomysł zajęcia się tą tematyką profesjonalnie. Największym wyzwaniem dla nas stanowił brak stałego finansowania, które umożliwiłoby zatrudnienie ekspertów na pełen etat. Bez wsparcia finansowego trudno jest utrzymać stałość inicjatyw i obecność w debacie publicznej. Dodatkowo, dostęp do narzędzi niezbędnych do pracy analitycznej, takich jak systemy informacji prawnej czy prasa specjalistyczna, również wymaga dodatkowych środków. W związku z tym w 2022 roku KIPR podjął decyzję o pozyskaniu środków finansowych na ten cel. Projekt Centrum Analiz jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (NIW PROO4).

Dlaczego projekt ten jest ważny dla trzeciego sektora?

Centrum Analiz KIPR ma potencjał, by stać się punktem odniesienia dla organizacji pozarządowych w Polsce. Dzięki naszym działaniom, organizacje te zyskują dostęp do profesjonalnych analiz, raportów oraz opinii prawnych, które mogą być wykorzystane w ich codziennej pracy oraz w obronie interesów trzeciego sektora. Wzmacniamy w ten sposób całą sieć organizacji pozarządowych, umożliwiając im skuteczniejsze działanie i wpływ na otoczenie legislacyjne. Oprócz wydawania opinii i ekspertyz nawiązaliśmy współpracę z wieloma ekspertami sektorowymi. Przedstawiciele KIPR brali udział między innymi w panelach podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu czy II Europejskiego Kongresu Turystyki i Sportu w Zakopanem. Projekt jest skierowany zarówno dla organizacji zrzeszonych w KIPR jak i dla każdego kto chciałby się dowiedzieć czegoś więcej na temat trzeciego sektora.

Jakie korzyści przynosi realizacja tego projektu organizacjom członkowskim KIPR?

Organizacje członkowskie KIPR zyskują dostęp do wysokiej jakości analiz i opinii, które mogą wykorzystać w swojej codziennej pracy. Dzięki działalności Centrum Analiz, organizacje te są lepiej przygotowane do podejmowania działań w obronie swoich interesów oraz włączania się w procesy legislacyjne. Projekt umożliwia również lepszą współpracę i wymianę doświadczeń między organizacjami, co wzmacnia cały trzeci sektor w Polsce.

Jak zamierzacie promować wyniki pracy Centrum Analiz?

Aktywnie promujemy nasze opracowania poprzez organizowanie konferencji prasowych, publikację materiałów w mediach oraz na portalach społecznościowych. Organizujemy spotkania z decydentami oraz przedstawicielami innych organizacji pozarządowych, aby bezpośrednio prezentować nasze wnioski i rekomendacje. Istotnym elementem promocji jest również wydawanie raportów i analiz w atrakcyjnej formie graficznej, co ułatwia ich odbiór i zwiększa ich zasięg

Czy macie doświadczenie w realizacji podobnych projektów?

Tak, KIPR posiada doświadczenie w realizacji projektów wspierających organizacje pozarządowe. Wcześniejsze inicjatywy, takie jak analiza wydatkowania Funduszy Norweskich, projekt „RODOwNGO” czy organizacja Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, potwierdzają nasze kompetencje w obszarze merytorycznym i organizacyjnym. Te projekty umożliwiły nam zdobycie cennego doświadczenia, które obecnie wykorzystujemy w rozwoju Centrum Analiz KIPR.

Jakie są wasze plany na rozwój Centrum Analiz KIPR w przyszłości?

Rozwijamy Centrum Analiz, rozszerzając jego działalność na kolejne obszary ważne dla trzeciego sektora. Zwiększamy liczbę publikacji, raportów oraz organizowanych konferencji. Naszym celem jest pozyskiwanie nowych ekspertów oraz budowanie sieci współpracujących z nami organizacji i instytucji.