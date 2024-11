W obliczu rosnącej liczby kontrowersji wokół tematów edukacji seksualnej i standardów moralnych w dzisiejszym społeczeństwie, książka Dr. Judith A. Reisman, "Zbrodnia i nauka", staje się nie tylko ważną lekturą, ale wręcz niezbędnym dokumentem dla każdego, kto pragnie zrozumieć mechanizmy, które kształtują współczesną kulturę seksualną. Reisman, jako pionier badań nad wpływem seksualnych norm społecznych na zachowania jednostek, odkrywa ponurą prawdę o prof. Alfredzie Kinseyu – postaci, która stała się fundamentem dla wielu współczesnych idei o seksualności.

Dr. Reisman wskazuje, że Alfred Kinsey, uznawany za "ojca nowoczesnej seksuologii", podjął działania, które miały szokujący wpływ na moralność naszego społeczeństwa. Jego raporty z lat 1948 i 1953, na pozór naukowe i obiektywne, w rzeczywistości były oparte na zmanipulowanych danych i skandalicznych praktykach badawczych. Reisman demaskuje, jak Kinsey, przekraczając wszelkie granice, przeprowadzał swoje badania, które obejmowały m.in. seksualność dzieci, zatajając nieetyczne metody zbierania danych oraz ich katastrofalne konsekwencje.

Książka Reisman to nie tylko krytyka Kinseya, to także wołanie o budzenie świadomości wśród rodzin i społeczności. Przekonuje, że normalizacja niezdrowych przejawów seksualności w imię postępu prowadzi do społecznych zniszczeń, uzależnień od pornografii, gwałtów oraz innych przestępstw seksualnych. Nie możemy ignorować faktu, że każda rewolucja, nawet ta pod płaszczykiem edukacji, niesie ze sobą odpowiedzialność za skutki, które mogą trwać przez pokolenia.

Reisman wyjaśnia również, w jaki sposób ideologie Kinseya wpłynęły na edukację seksualną w szkołach, promując przekonanie, że dzieci od najmłodszych lat są "istotami seksualnymi". To niebezpieczna narracja, która może prowadzić do krzywdy i wykorzystywania dzieci, tworząc podwaliny dla współczesnych zjawisk, takich jak seksualizacja dzieci w mediach.

Książka Dr. Judith A. Reisman jest ważnym dokumentem, który każdemu, kto chce zrozumieć, dlaczego nasze społeczeństwo zmaga się z moralnymi kryzysami, daje odpowiedzi. Jest to apel do działania – do ochrony naszych dzieci, do walki z normami, które podważają wartości rodzinne i społeczne. "Zbrodnia i nauka" to nie tylko tytuł, ale ostrzeżenie przed tym, czym może się stać społeczeństwo, które zapomina o wartościach i naukowych etykach.

Także opinie na temat badań dr Judith Reisman, które dotyczą Alfreda Kinseya i skutków jego pracy oraz szeroko pojętej rewolucji seksualnej, wyrażają się w bardzo mocnych i kategorycznych słowach. Cytaty od znanych osobistości, takich jak Mathew D. Staver, dr Laura Schlessinger, Tim Tate i wielu innych, podkreślają wrażenie, jakie wywarła jej praca. Zwracają uwagę na to, że jej badania rzucają światło na mroczne aspekty działalności Kinseya oraz wskazują na potencjalne związki między jego pracą a przestępczością seksualną.

Zapraszamy do lektury tej intrygującej książki, aby odkryć, jak prof. Kinsey i jego zwolennicy na całym świecie wpłynęli na edukację i życie seksualne pokoleń. Poznajcie prawdę, przemyślcie swoje przekonania i dołączcie do walki o przyszłość bezpieczniejszą dla naszych dzieci i dla naszego społeczeństwa. Przyszłość w naszych rękach wymaga świadomych wyborów i publicznego zaangażowania. Nie pozwólmy, aby naukowe kłamstwa zniszczyły nasze rodziny i wartości, które są fundamentem zdrowego społeczeństwa.