Nowości W drodze – kwiecień 2026 r. 

Słowo nad słowami. Biblia dla dzieci, Emily Stimpson Chapman

Ta wyjątkowa Biblia dla dzieci łączy zapowiedzi Starego Przymierza z ich wypełnieniem w Nowym Testamencie, pozwala odkryć największą tajemnicę i mądrość słowa Bożego. Dzięki fascynującej narracji Emily Stimpson Chapman, pięknym ilustracjom Diany Renziny i zręcznemu tłumaczeniu Emilii Kiereś dzieci pokochają ludzi i wydarzenia z Biblii. Ta książka uczy czytać Pismo Święte ze zrozumieniem, budząc miłość do Boga już od najmłodszych lat. Lektura stanowi trwałe źródło informacji dla rodziców, w tym rodziców chrzestnych, nauczycieli, katechetów, pomagając kształtować wyobraźnię młodych ludzi poprzez piękno i moc Ewangelii.

Zaproszenie do modlitwy, bp Robert Barron

W świecie pełnym hałasu i pośpiechu modlitwa może wydawać się czymś odległym, trudnym czy wręcz zbędnym. Bp Robert Barron pokazuje, że modlitwa to nie tylko obowiązek chrześcijanina, lecz przede wszystkim zaproszenie do osobistej relacji z Bogiem. Autor wprowadza czytelnika w głębię życia duchowego i przekonuje, że modlitwa jest możliwa i dostępna dla każdego. To książka dla tych, którzy dopiero wyruszają w swoją duchową drogę, jak i dla osób pragnących odnowić i pogłębić swoje doświadczenie wiary. Z prostotą, mądrością i pasją biskup Barron przekonuje, by nie zniechęcać się trudnościami, ale wytrwale szukać Boga – bo to On pierwszy nas szuka. To szczere zaproszenie do stanięcia przed Bogiem i otworzenia przed nim swojego serca, umysłu i uszu.

Wierz i czytaj. Rozmowy o literaturze i wierze, Ryszard Koziołek, Roman Bielecki OP

Jedyna książka, w której Święci Piotr i Paweł spotykają się z Victorem Frankensteinem, a Adam i Ewa z Wilhelmem z Baskerville. Literacka podróż od stalinowskiej Moskwy po amerykańskie Południe czasów Wielkiego Kryzysu, od płonącego Rzymu i prześladowań chrześcijan po ogarnięty dżumą Oran. Klasyka literatury na nowo odczytana w rozmowach profesora Ryszarda Koziołka i dominikanina Romana Bieleckiego, którzy w znanych historiach szukają nieoczywistych inspiracji teologicznych i pokazują, że literatura może być narzędziem do obsługi duszy. Pomysł na rozmowy zebrane w tej książce zrodził się z wielkiej pasji autorów do literatury i próby spojrzenia na nią przez pryzmat tego, co fundamentalne i uniwersalne.

Biblia i chrzest. Źródło zbawienia, Isaac Augustine Morales OP

Woda w Piśmie Świętym symbolizuje życie, śmierć, czystość, a w jednej z najsłynniejszych biblijnych opowieści – drogę do wolności. Isaac A. Morales OP opisuje – nierozerwalnie związany z wodą – chrzest. Pokazuje, że to nie tylko obrzęd, lecz także zanurzenie w tajemnicy nowego życia, uczestnictwo w królewskim kapłaństwie Chrystusa. Autor sięga do Starego i Nowego Testamentu, ojców Kościoła i bogactwa liturgii, dzięki czemu czytelnik ma szansę głębiej zrozumieć łaski płynące z sakramentu chrztu – źródła chrześcijańskiego życia. Książka ukazała się w ramach nowej serii „Biblijna Teologia Sakramentów”.

Opowieść górskiej eremitki, Siostra Catherine

Siostra Catherine to odważna i oddana otrzymanemu powołaniu kobieta. Tutaj dzieli się codziennością eremitki, żyjącej w trudno dostępnej alpejskiej chacie. Pisze o kontakcie z surowym pięknem natury, o znaczeniu Trójcy Świętej – która przenika jej życie dzień po dniu – o roli Pisma Świętego, modlitwy brewiarzowej i nieustannej, o świętości Kościoła. Daje przykład wiary przemyślanej, zdrowej i osadzonej w konkretnej rzeczywistości. Niczego nie upiększa. Jej świadectwo jest szczere i głęboko ludzkie. Lektura ma charakter autobiograficzny. Siostra Catherine dzieli się swoimi przemyśleniami, m.in. nt.: powołania, pracy, odpoczynku, a także słabości, trudności oraz samotności zamieszkanej przez modlitwę, komunię i kontemplację natury.

