II Narodowy Orszak Chrystusa Króla 

Hasłem tegorocznego Orszaku jest wezwanie: „Chryste Królu, zjednocz nas!”. Na trasę wyruszymy w roku 10. rocznicy Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w ramach Wielkiej Nowenny Jubileuszu 2000-lecia Odkupienia oraz w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, jednego z patronów Polski.

Uroczystości rozpoczniemy Mszą św. o godz. 14 w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela, ul. Świętojańska 8. Liturgii przewodniczyć będzie J.E. ks. bp Stanisław Jamrozek, delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych. Około godz. 15 nastąpi wymarsz Narodowego Orszaku Chrystusa Króla ulicami: Plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, Aleja Niepodległości do sanktuarium św. Andrzeja Boboli (ul. Rakowiecka 61). Trasa marszu liczy ok. 6,5 km. O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w Narodowym Sanktuarium św. Andrzeja Boboli pod przewodnictwem J.E. ks. abp Adriana Galbasa.

Pierwszy Narodowy Orszak Chrystusa Króla odbył się 8 czerwca 2025 r. Rozpoczął się Mszą św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, a zakończył w Katedrze Wawelskiej, gdzie nastąpiło odnowienie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Uczestniczyło w nim ok. 5 tys. osób, a hasłem było wezwanie: „Chrystus Król, nasza nadzieja”. Wydarzenie to miało miejsce w Roku Jubileuszowym, w rocznicę kanonizacji Jadwigi, Króla Polski, dokonanej w Krakowie w 1997 roku przez świętego Jana Pawła II. W roku 2025 obchodziliśmy również 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego. Narodowy Orszak Chrystusa Króla organizowany był i jest w ramach ogłoszonej przez Episkopat Polski dziewięcioletniej Nowenny przed wielkim Jubileuszem 2000-lecia Odkupienia.

Więcej szczegółów na stronie: www.narodowyorszak.pl

Agnieszka Bialik

Rzecznik prasowy Narodowego Orszaku Chrystusa Króla