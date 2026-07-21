„Camino dla opornych”. Przedpremiera filmu już 26 lipca w Polsce w ramach LATA Z RAFAELEM

„Camino dla opornych” w reżyserii Yanna Samuella to francuska komedia drogi inspirowana prawdziwą historią programu reintegracji młodzieży prowadzonego przez stowarzyszenie Seuil. Główne role zagrali Alexandra Lamy i Julien Le Berre. Film opowiada historię niezwykłej pielgrzymki do Santiago de Compostela. Wspólna droga staje się dla bohaterów nie tylko fizycznym wyzwaniem, ale przede wszystkim okazją do zmierzenia się z własną przeszłością, odbudowania relacji i odkrycia tego, co naprawdę ważne.

Francuska publiczność przyjęła film niezwykle entuzjastycznie. „Camino dla opornych” obejrzało już ponad milion widzów, a internetowe recenzje pełne są opinii określających go jako „film pełen człowieczeństwa i nadziei”, „bardzo poruszający emocjonalnie” oraz „opowieść o drugiej szansie i odnajdywaniu własnej drogi”. Wielu widzów przyznaje również, że po seansie pojawiło się w nich pragnienie wyruszenia na Camino.

Jedna z widzek napisała: „Mistrzowskie. Co za historia. Tyle dobrych i pięknych momentów. Co za piękna lekcja życia i odwagi”. Inny recenzent podkreśla: „Właśnie dzięki takim produkcjom francuskie kino może się wyróżnić. Wspaniały film, znakomici aktorzy i zachwycające krajobrazy”.

Także francuscy krytycy zwracają uwagę na autentyczność historii. Portal Diverto podkreśla, że Alexandra Lamy i Julien Le Berre tworzą niezwykle wiarygodny duet w filmie inspirowanym prawdziwymi marszami młodych ludzi uczestniczących w programie reintegracji społecznej.

Sukces filmu nie jest przypadkowy. Camino de Santiago przeżywa obecnie prawdziwy renesans. Według raportu ekonomicznego opublikowanego w kwietniu 2026 roku, w samym 2025 roku do Santiago de Compostela dotarło ponad 530 tysięcy pielgrzymów, co oznacza wzrost o ponad 6 procent w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Coraz więcej osób wybiera Drogę św. Jakuba nie tylko jako pielgrzymkę religijną, ale także jako przestrzeń wyciszenia, refleksji i osobistej przemiany.

Jak zgodnie podkreślają francuscy widzowie, po seansie pozostaje jedno pragnienie – założyć plecak, zasznurować buty i ruszyć w drogę.

Przedpremierowo podczas „Lata z Rafaelem”

Polscy widzowie będą mogli zobaczyć „Camino dla opornych” przedpremierowo 26 lipca oraz 30 sierpnia w ramach ogólnopolskiego cyklu „Lato z Rafaelem”.

– „Lato z Rafaelem” łączy kulturę i wspólne przeżywanie emocji. To propozycja dla wszystkich, którzy szukają kina inspirującego, poruszającego i skłaniającego do refleksji. Pokazy są okazją nie tylko do obejrzenia wartościowych filmów, ale także do spotkania i rozmowy wokół tematów, które dotyczą każdego z nas – zapowiada Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film.

W programie wakacyjnego cyklu znalazły się uznane produkcje oraz trzy przedpremierowe premiery:

•26 lipca – Camino dla opornych (przedpremiera)

•2 sierpnia – Odzyskany (przedpremiera)

•9 sierpnia – Tajemnica Ojca Pio

•16 sierpnia – Triumf serca

•23 sierpnia – Mistyczka (przedpremiera)

•30 sierpnia – Camino dla opornych (przedpremiera)

Obok francuskiego hitu o Camino widzowie jako pierwsi będą mogli zobaczyć także „Odzyskanego” – pełnometrażowy debiut reżyserski Marcina Kwaśnego z Filipem Gurłaczem, Andrzejem Mastalerzem i Marią Gładkowską – oraz „Mistyczkę”, pierwszy fabularny film poświęcony Alicji Lenczewskiej, z Dorotą Chotecką-Pazurą w roli głównej.

Szczegółowy program oraz lista kin uczestniczących w cyklu dostępne są na stronie www.rafaelfilm.pl.