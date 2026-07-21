InPost padł ofiarą operacji wpływu? Opublikowano raport

Analiza objęła okres od 21 czerwca do 20 lipca 2026 r. W tym czasie odnotowano 1798 wzmianek dotyczących aplikacji InPost i asystenta AI, z czego 1047 stanowiły wypowiedzi użytkowników.

Według autorów raportu w części wpisów pojawiły się oznaki koordynacji, takie jak powtarzalne schematy argumentacji, publikowanie podobnych treści w krótkich odstępach czasu, duplikowanie wpisów z różnych kont oraz fala negatywnych ocen w sklepie App Store.

Żółty pies w aplikacji InPost pod lupą ekspertów

Res Futura wskazuje, że skala aktywności była niewielka i nie odpowiada klasycznej kampanii dezinformacyjnej. Zdaniem autorów bardziej przypominała fazę testową, której celem mogło być sprawdzenie skuteczności określonych narracji i sposobów ich rozpowszechniania przed ewentualnym rozszerzeniem działań.

Według raportu organiczny odbiór nowej funkcji pozostawał pozytywny – wśród analizowanych wypowiedzi dominowały komentarze neutralne i aprobujące, a krytyczne stanowiły mniejszość. To, zdaniem analityków, odróżnia zidentyfikowaną aktywność od spontanicznej fali niezadowolenia użytkowników.

Czy to operacja wpływu? Raport wymienia pięć czynników

Autorzy opisują pięć głównych wskaźników mogących świadczyć o koordynacji, m.in. publikowanie wpisów w tych samych przedziałach czasowych, wykorzystywanie podobnych szablonów treści, aktywność kont o zbliżonych cechach oraz skumulowane wystawianie najniższych ocen aplikacji.

Res Futura zastrzega, że przedstawione wnioski mają charakter hipotezy roboczej. Raport nie zawiera dowodów pozwalających przypisać działania konkretnemu podmiotowi ani określić jego motywacji.

Autorzy publikacji rekomendują dalszą analizę sieciową kont uczestniczących w dyskusji oraz stały monitoring podobnych zjawisk w mediach społecznościowych.

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