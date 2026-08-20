Giovanni Petrone z Włoch zagra w Warszawie

To propozycja dla tych, którzy szukają w Warszawie nie tylko koncertu, ale także wyjątkowego muzycznego doświadczenia. Potężne brzmienie 60-głosowych organów firmy Eule, zabytkowa przestrzeń Archikatedry i repertuar największych kompozytorów muzyki organowej tworzą połączenie, które od ponad trzech dekad przyciąga publiczność.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „ORGANY ARCHIKATEDRY” powstał w 1994 roku z inicjatywy polskiego organisty Przemysława Kapituły, który jest jego kierownikiem artystycznym. Koncerty odbywają się w okresie letnim – w lipcu, sierpniu i wrześniu – w kolejne niedziele o godz. 16.00 w Archikatedrze św. Jana przy ul. Świętojańskiej 8 w Warszawie.

Organizatorzy określają wydarzenie jako jeden z najważniejszych warszawskich festiwali oraz jeden z najpoważniejszych festiwali organowych w Europie. W kolejnych edycjach w Archikatedrze występowali organiści-wirtuozi z wielu krajów, profesorowie europejskich uczelni muzycznych, laureaci międzynarodowych konkursów oraz wybitni improwizatorzy.

Gwiazdą kolejnego koncertu będzie Giovanni Petrone z Włoch – organista, klawesynista, dyrygent i kompozytor. Artysta jest laureatem pierwszej nagrody na Międzynarodowym Konkursie Organowym Agati-Tronci w Pistoi. Zdobył również II nagrodę ex aequo na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Fano Adriano oraz II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym Camponeschi-Carafa w Montorio al Vomano.- zapowiada koncert dyrektor festiwalu Organy Archikatedry, Przemysław Kapituła.

Petrone ukończył z wyróżnieniem Konserwatorium „L. Perosi” w Campobasso w klasie organów i klawesynu. Studiował także na Universität für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. Swoje wykształcenie uzupełniał m.in. podczas dwuletniego kursu gry organowej u prof. Francesca Di Lernii.

Jako organista i dyrygent występował w Austrii, Szwajcarii, Francji, Słowacji, Holandii i Portugalii oraz w wielu włoskich miastach, m.in. w Rzymie, Padwie, Bolonii, Pesaro, Urbino, Pescara, Lecce i Campobasso.

Bach, Böhm i Mendelssohn. Program koncertu

Warszawski koncert Giovanniego Petrone będzie muzyczną podróżą od baroku do romantyzmu.

W programie znalazły się utwory Georga Böhma (1661–1733):

„Präludium und Fuge in C”,

chorałowa partita „Freu’ dich sehr, o meine Seele”.

Twórczość Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) reprezentować będą:

opracowanie chorału „Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ”, BWV 639,

„Toccata (Adagio und Fuge) C-dur”, BWV 564,

opracowanie chorału „Christ, unser Herr, zum Jordan kam”, BWV 684.

Program dopełni II Sonata c-moll op. 65 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego (1809–1847), obejmująca części Grave – Adagio – Allegro maestoso e vivace – Fuga: Allegro moderato. To zestawienie pozwoli usłyszeć zarówno charakterystyczną polifonię i kunszt barokowej muzyki organowej, jak i bardziej rozbudowaną, romantyczną formę sonaty Mendelssohna.

Festiwal „ORGANY ARCHIKATEDRY” jest kontynuacją tej tradycji i jednym z wydarzeń, które przypominają o wyjątkowej roli muzyki organowej w historii Warszawy.

Szczegółowe informacje o festiwalu i kalendarzu koncertów znajdują się na stronie.