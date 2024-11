Sztuka życia Marthy S.

Ich użyteczność byłaby znikoma w polskich warunkach: jak wykrawać wzorki na kanapkach do szkoły, jak dekorować krzesła na przyjęcie... Było to nierealne, ale oglądało się przyjemnie. Martha, zawsze elegancka, z włosami prosto od fryzjera, krzątała się po swojej kuchni wielkości polskiego M4, gdzie w osobnej szufladzie znajdowały się tylko trzepaczki do piany, a w innej widelczyki do tortu. Jak robić gołąbki? „Polish golabki” – tłumaczyła pani Stewart, z domu Kostyra. Jedną z jej porad wprowadziłam w życie: gotowanie gara mocnego, esencjonalnego rosołu i po odparowaniu zamrażanie go w porcjach. Przydało się na zimowe zupy.