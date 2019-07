Oskarżono go o molestowanie. Kevin Spacey oczyszczony z zarzutów

Do incydentu, o którym mowa w akcie oskarżenia, miało dojść w 2016 roku, w barze w Nantucket. Molestowany nastolatek to – jak się później okazało – syn znanej dziennikarki telewizyjnej z Bostonu Heather Unruh. To ona ujawniła sprawę.

Według jej relacji Spacey miał najpierw upić chłopaka, a następnie rozpiąć rozporek, wetknąć rękę w jego spodnie i złapać za genitalia. 18-latek był tak zaskoczony i wystraszony, że uciekł do łazienki.

Aby dowieść niewinności Spaceya, obrońca aktora próbował uzyskać dostęp do telefonu rzekomo molestowanego mężczyzny. Jednak jego prawnik przekazał sądowi, że nie udało się znaleźć telefonu. Sędzia zdecydował, że jeżeli nie uda się odnaleźć telefonu, to chłopak będzie musiał stawić się w sądzie.

Podczas wczorajszej rozprawy prokurator stanu Massachusets zdecydował o wycofaniu zarzutów wobec aktora.

