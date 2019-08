PE: Syria, Pakistan i Somalia najwyżej w rankingu zagrożenia dla pokoju na świecie

Biuro Analiz Parlamentu Europejskiego (EPRS) stworzyło schemat zagrożeń dla pokoju i demokracji na całym świecie.

Najgorzej w tym zestawieniu wypadły Syria, Pakistan i Somalia. Tuż za nimi uplasowały się: Afganistan, Południowy Sudan, Demokratyczna Republika Konga, Republika Środkowej Afryki, Sudan, Irak, Czad, Jemen i Indie. Dalsze miejsca zajęły: Turcja, Libia, Chiny, Rosja i Iran. Natomiast 13. oczek za Teheranem, tuż za Kongiem, znalazła się Ukraina.

Każdy z 136 wziętych pod lupę krajów przeanalizowano pod kątem 11 czynników zagrożenia dla pokoju zdefiniowanych w globalnej strategii Unii Europejskiej i porównano z sytuacją w regionie. Chodzi m.in. o terroryzm, dezinformację, zagrożenia hybrydowe, zmiany klimatu, bezpieczeństwo cybernetyczne, niestabilność państwa czy broń masowego rażenia.

Jak podkreślono w dołączonym do rankingu raporcie, Syria, która w zestawieniu wypadła najgorzej, wciąż zmaga się z rozpoczętą w 2011 r. wojną domową. Konflikt do tej pory spowodował śmierć około pół miliona ludzi, wywołał też ogromne przesiedlenia i zniszczenia w infrastrukturze. Ponad 5,6 miliona Syryjczyków jest zarejestrowanych jako uchodźcy w krajach sąsiednich.

W rankingu relatywnie wysoko znalazła się również Ukraina, co wynika z trwającej wojny hybrydowej z Rosją. Konflikt zbrojny we wschodniej części Ukrainy do tej pory pochłonął ok. 12 800 ofiar, a w jego wyniku ponad 1,5 mln osób zostało przesiedlonych.

"Od 2014 r. Rosja stosuje różnorodne taktyki hybrydowe przeciwko Ukrainie, w tym cyberataki, kampanie dezinformacyjne, przymus energetyczny, presję gospodarczą, presję religijną i ofertę obywatelstwa dla wszystkich Ukraińców" – czytamy w raporcie.

Według "Indeksu Normandzkiego" Unia Europejska w większości z 11 analizowanych wskaźników wypada lepiej niż reszta świata; bardziej zagrożona niż średnia dla globu jest tylko w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Dało to UE 8. miejsce wśród państw, w których zagrożenie konfliktem jest najmniejsze. Unię wyprzedziły w rankingu: Norwegia, Szwajcaria, Islandia, Nowa Zelandia, Australia, Kanada i Urugwaj.