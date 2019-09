Malezja: 34 polskich turystów musiało uciekać przed pożarem z hotelu

Jak podaje RMF FM, które powołuje się na informację od biura podróży Rainbow Tours, żadnemu z turystów nic się nie stało. Wszyscy zostali przetransportowani do innego hotelu, gdzie spędzą ostatnie dwa dni wakacji. Następnie zgodnie z pierwotnym planem wyruszą promem do Singapuru, skąd wrócą samolotem do kraju. Biuro zapewnia również, że udało się uratować cały dobytek turystów.

Prawdopodobną przyczyną pożaru była eksplozja butli z gazem. Świadkowie zdarzenia, na których powołuje się rozgłośnia, twierdzą, że akcja ratunkowa przebiegała chaotycznie, w hotelu słychać było krzyki.