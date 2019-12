Greta Thunberg: Kryzys klimatyczny stworzył patriarchalizm

Manifest Grety Thunberg i dwóch innych aktywistek klimatycznych pojawił się na portalu ProjectSyndicate.org.

W tekście zatytułowanym "Dlaczego znów uderzamy" można przeczytać między innymi: "Od ponad roku dzieci i młodzi ludzie z całego świata walczą o klimat. Stworzyliśmy ruch, który przedstawił nasze cele. (…) Zrobiliśmy to nie dlatego, że to nasze marzenie, ale dlatego, że nie widzieliśmy, aby ktokolwiek podjął działania w celu zabezpieczenia naszej przyszłości. (…) Młodzi ludzie tacy jak my ponoszą ciężar porażek przywódców. Badania pokazują, że zanieczyszczenia ze spalania paliw kopalnych są największym na świecie zagrożeniem dla zdrowia dzieci".

Jak twierdzą autorki manifestu, za kryzys klimatyczny odpowiadają takie zjawiska jak rasizm, kolonializm i patriarchalizm. "Kryzys klimatyczny dotyczy nie tylko środowiska. To kryzys praw człowieka, sprawiedliwości i woli politycznej. Systemy ucisku takie jak kolonializm, rasizm i patriarchalizm stworzyły go i podsyciły. Musimy je rozmontować. Nasi przywódcy polityczni nie mogą już uchylać się od odpowiedzialności" –przekonują aktywistki.

Jednocześnie działaczki wzywają do okazania sprzeciwu przemysłowi górniczemu. "Weź udział w nadchodzących strajkach klimatycznych w Madrycie lub w swoim rodzinnym mieście. Pokażcie swojej społeczności, przemysłowi górniczemu i przywódcom politycznym, że nie będziecie dłużej tolerować braku działania na w kwestii zmiany klimatu. Z masowym zaangażowaniem po naszej stronie mamy szansę" – czytamy w manifeście Grety Thunberg.