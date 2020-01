Córka Sulejmaniego domaga się zemsty. Zdecydowana odpowiedź prezydenta Iranu

Prezydent Iranu spotkał się dziś z rodziną zamordowanego generała, aby złożyć jej kondolencje. Jego rozmowę z córką Sulejmaniego zarejestrowały kamery.

– Niech Bóg cię chroni. Niech Bóg da ci cierpliwość. Bóg wynagrodzi cię za twój ból i smutek – powiedział do kobiety irański prezydent. – Panie Rouhani, mój ojciec mścił się za swoich przyjaciół, gdy ich krew została przelana. Kto teraz pomści mojego ojca? – pytała irańskiego przywódcę Zeinab Sulejmani. – Oni to zrobią, każdy zemści się za krew, nie martw się o to – odpowiedział.

Amerykanie zabili irańskiego generała

Siły USA zabiły na lotnisku w Bagdadzie irańskiego generała dywizji Kasema Sulejmaniego, dowódcę elitarnej jednostki Al Kuds. Pentagon potwierdził, że akcję przeprowadzono na polecenie prezydenta Donalda Trumpa. W ataku zginęło łącznie osiem osób, a dziewięć zostało rannych. Oprócz Sulejmaniego Amerykanie zabili jednego z dowódców irackiej milicji, Abu Mahdi al-Muhandisa.

Anonimowi urzędnicy amerykańscy powiedzieli agencji Reutera, że irański generał zginął w ataku dronów. Śmierć Sulejmaniego potwierdziła w swoim komunikacie odczytanym w publicznej telewizji Gwardia Rewolucyjna Iranu.

Szef irańskiego MON zapowiedział "miażdżącą zemstę za niesprawiedliwe zabójstwo Sulejmaniego". Z kolei amerykański przywódca zagroził, że Iran zaatakuje, odpowiedź będzie bardzo mocna i bardzo szybka - uderzenie w 52 irańskie cele, w tym ważne dla irańskiej kultury.