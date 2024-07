Światowa awaria. Przewoźnik poinformował, co z odwołanymi lotami

"Zgodnie z naszą polityką, mimo że przyczyna zakłócenia była od nas niezależna, pasażerowie, których lot został odwołany, automatycznie w ciągu 24 godzin od zaplanowanego odlotu otrzymają 120 proc. zwrot w postaci środków WIZZ" – przekazał w komunikacie Wizz Air. Pasażerowie mogą także ubiegać się o zmianę rezerwacji lub zażądać zwrotu środków inną metodą płatności.

Łącznie na całym świecie odwołanych zostało 1390 połączeń lotniczych. Najwięcej, 512, przypadło na Stany Zjednoczone. Wizz Air podał, że systemy działają już prawidłowo. Rezerwacja biletów i odprawa online są ponownie dostępne.

Globalna awaria systemu Microsoft

W piątek awaria systemu Microsoft spowodowała gigantyczne zamieszanie. Do przerw w działaniu systemów informatycznych doszło w wielu krajach na całym świecie, m.in. na lotnisku w Berlinie, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, w Google Cloud i na lotnisku Gatwick w Wielkiej Brytanii. Utrudnienia dotknęły także koleje. Szybko wykluczony został atak hakerski. Winę za zamieszanie ma ponosić produkt firmy CrowdStrike. Problematyczne okazało się najnowsze uaktualnienie oprogramowania, które odmawia współpracy komputerom z systemem Windows.

Założyciel i dyrektor generalny CrowdStrike George Kurtz wydał oświadczenie. "Chciałbym szczerze przeprosić wszystkich za tę awarię. Wszyscy pracownicy CrowdStrike rozumieją powagę i wpływ tej sytuacji. Szybko zidentyfikowaliśmy problem i wdrożyliśmy poprawkę, co pozwoliło nam skupić się na przywróceniu systemów klientów, co jest naszym najwyższym priorytetem. Wiemy, że nasi przeciwnicy i złe osoby będą próbowali wykorzystać takie wydarzenia. Zachęcam wszystkich do zachowania czujności i upewnienia się, że kontaktujecie się z oficjalnymi przedstawicielami CrowdStrike. Nasz blog i dział pomocy technicznej nadal będą oficjalnymi kanałami przekazywania najnowszych aktualizacji" – napisał. CrowdStrike to amerykańska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, założona w 2011 r., tworząca oprogramowanie antywirusowe.

