Greta Thunberg chce zastrzec swoje nazwisko

Informację o chęci rejestracji swojego imienia i nazwiska, nazwy ruchu "Piątki dla Przyszłości" oraz hasła "Skolstrejk for klimatet" (Szkolny strajk klimatyczny - red.) jako znaków towarowych nastoletnia akywistka podała za pośrednictwem jednego z portali społecznościowych.

We wpisie wyjaśniła, że choć zarówno ona, jak i inni uczestnicy strajku nie mają w tym żadnego interesu, to jest to konieczne. Chce w ten sposób ustrzec siebie i ruch przed wykorzystywaniem jej nazwiska i nazwy ruchu niezgodnie z wyznawanymi wartościami.

"Moje nazwisko i #PiątkiDlaPrzyszłości są stale używane do celów komercyjnych bez wyrażenia zgody przez kogokolwiek. Jest to robione na potrzeby marketingu, sprzedawania produktów i zbierania pieniędzy w imieniu moim i ruchu" – napisała na Instagramie Greta Thunberg.