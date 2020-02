Został porwany jako 7-latek. Po 20 latach odnalazł matkę

Cała historia zaczęła się w 2000 roku. Rodzice 7-latka byli po rozwodzie, a chłopczyk zamieszkał z matką. Ojciec zabrał go pewnego razu na weekend, jednak dziecko do domu już nie wróciło.

Gdy dwa dni później mężczyzna nie zwrócił chłopca matce, kobieta zaczęła się niepokoić. Od sąsiadów mężczyzny dowiedziała się, że zabrał on chłopca i swoją matkę i wyjechał. Policja i śledczy długo poszukiwali chłopca, ale nigdy go nie znaleźli.

Mężczyzna zabrał chłopca i swoją matkę do Rostowa nad Donem. Nie kupili tam mieszkania, a koczowali w tanich hotelach, garażach czy opuszczonych domkach letniskowych. Chłopiec skończył tylko dwie klasy podstawówki, bo ojciec zabrał go ze szkoły. Zamiast tego dziecko musiało iść do pracy, zajmując się myciem samochodów czy pracą dozorcy. Jak sam dziś opisuje dorosły mężczyzna, jego ojciec znęcał się nad nim i swoją własną matką, używał przemocy i bicia. Zabierał także wszystkie pieniądze zarobione przez swojego syna. Gdy babcia chłopca zmarła, jego życie zamieniło się w piekło. W zeszłym roku ojciec został zatrzymany przez policję za handle narkotykami i skazany na 20 lat kolonii karnej. 27-latek po raz pierwszy był wolny.

O historii młodego mężczyzny dowiedzieli się jego koledzy z myjni samochodowej, którzy namówili go, by odszukał swoją mamę. Pomogli mu założyć konta w mediach społecznościowych, gdzie z czasem odnalazł kobietę.

Gdy mężczyzna napisał do matki, ta natychmiast ruszyła w drogę do syna. Teraz 27-latek wraz z matką starają się o uzyskanie dokumentów osobistych dla mężczyzny.