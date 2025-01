Rosyjski gaz w autobusach? Trzaskowski żąda wyjaśnień od ministerstwa

Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) w Warszawie kupiły zajezdnię z instalacją gazową należącą do Cryogas M&T Poland. Spółka ta była wpisana na listę sankcyjną podmiotów bezpośrednio lub pośrednio wspierających rosyjską agresję na Ukrainę.

Obecnie spółka działa pod nazwą Omne Energia. Według doniesień Wirtualnej Polski, strona rosyjska sprzedała za symboliczne 3 zł wart kilkaset milionów złotych biznes powiązanym z nimi Polakom. Firma chciała usunięcia z listy sankcyjnej, jednak kierownictwo MSWiA za rządów PiS się na to nie zgodziło. Wskazano, że ustalona cena "nie ma uzasadnienia ekonomicznego" i transakcja ma charakter pozorny. Jednak kilka tygodni temu resort spraw wewnętrznych i administracji wykreślił spółkę z listy sankcyjnej, ponieważ sprzedaż uznano za wystarczający argument.

MZA zaprzeczają, jakoby warszawskie autobusy tankowano gazem z Rosji oraz że znalazły się w posiadaniu zajezdni z instalacją, należącą do podmiotu objętego sankcjami. "MZA zawarło umowę na dostawę gazu ze spółką Omne Energia po tym, jak została wykreślona z listy sankcyjnej. Gaz pochodzi z terminala Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu" – przekazano w oświadczeniu.

Trzaskowski: Będę wywierał presję

Do sprawy odniósł się we wtorek prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski przekonywał, że nie ma wpływu na to, jak wygląda struktura danej firmy, a także nie ma instrumentów, żeby wyjaśnić tę sprawę.

– Od tego są służby. Skierowałem pismo do MSWiA, żeby tę sprawę wyjaśnić i takie zapewnienie dostałem od ministra. Będę wywierał presję i żądał od ministerstwa, żeby ta sprawa została jasno wyjaśniona i żeby nie było żadnych wątpliwości. To jest sprawa służb i ufam, że służby to jak najszybciej wyjaśnią. Mogę tylko podziękować za wszystkie sygnały – powiedział prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski.

– Najważniejsze jest to, że w warszawskich autobusach nie ma rosyjskiego gazu, a sprawa powinna być wyjaśniona jak najszybciej – podkreślił Trzaskowski.

