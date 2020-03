Koronawirus z Chin. 103-latka wyzdrowiała

Jak pisze "Daily Mail", obecność koronawirusa u 103-latki zdiagnozowano 1 marca w Liyuan Affiliated Hospital of Tongji Medical College w Wuhanie w prowincji Hubei. Co więcej, w momencie przyjęcia do szpitala kobieta była w stanie krytycznym i ledwie mogła komunikować się z lekarzami. Jej leczenie trwało jednak niecały tydzień. We wtorek 10 marca 103-letnia Chinka została uznana za wyleczoną i wypisana ze szpitala.

Zhang Guangfen jest obecnie najstarszą osobą, która pokonała koronawirusa w Chinach. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w przypadku 101-letniego Chińczyka o nazwisku Dai. Mężczyzna opuścił klinikę w zeszłym tygodniu.

Chiny zachęcają swoich obywateli do powrotu do normalności po tym, jak zauważono spadek liczby zakażeń i zgonów. W środę jednak liczba ta znów wzrosła.

We wtorek prezydent Chin Xi Jin-Ping odwiedził Wuhan pierwszy raz od wybuchu epidemii w tym mieście.