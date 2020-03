Prezydent Brazylii jednak nie ma koronawirusa. Zaprzecza medialnym doniesieniom

Jedna z głównych gazet w Rio de Janeiro "O Dia" poinformowała o tym, że pierwszy test na obecność koronawirusa u prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro dał wynik pozytywny. Bolsonaro został sprawdzony pod kątem choroby po tym, jak jego asystent, Fabio Wajngarten, uzyskał pozytywny wynik. Informację tę podała również stacja Fox News, powołując się na syna prezydenta.

Informacje te zostały jednak szybko zdementowane w mediach społecznościowych należących do prezydenta Brazylii.

Jair Bolsonaro jest prezydentem Brazylii od stycznia 2019 roku. Wcześniej był posłem do brazylijskiej Izby Deputowanych i radnym Rio de Janeiro.

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19. Objawy to gorączka, kaszel, ból mięśni, osłabienie. Wirus pojawił się po raz pierwszy w chińskim mieście Wuhan pod koniec ubiegłego roku. W środę 11 marca Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała koronawirusa za pandemię. Wirus dotarł już do ok. 100 państw. Na całym świecie potwierdzono ponad 137 tys. przypadków zakażenia. Z najnowszych danych wynika, że w wyniku pandemii na całym świecie zmarło już ponad 5 tysięcy ludzi.