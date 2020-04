Już 872 ofiary śmiertelne koronawirusa w Niemczech

Liczba zakażeń zarejestrowanych w ciągu ostatniej doby wzrosła w stosunku do dnia poprzedniego, kiedy odnotowano 5 453 nowe przypadki.

Z kolei dobowa liczba zgonów zmniejszyła się o dziewięć przypadków w stosunku do danych podanych w środę. W Niemczech w porównaniu do wielu innych europejskich państw, m.in. Francji, Hiszpanii i Włoch, utrzymuje się niski wskaźnik śmiertelności w konsekwencji zakażenia koronawirusem. Wynosi on 0,8 proc. - poinformował RKI we wtorek.

Kraje związkowe z największą liczbą zakażeń i zgonów to Bawaria i Badenia-Wirtembergia na południu kraju oraz Nadrenia Północna-Westfalia na zachodzie.

W środę kanclerz Angela Merkel i premierzy krajów związkowych podjęli decyzję o wydłużeniu do 19 kwietnia obowiązywania ogólnokrajowych zasad ograniczania kontaktów, które mają spowolnić dynamikę rozprzestrzeniania się epidemii. Decyzja na temat poluzowania obostrzeń ma zapaść po świętach Wielkanocnych.