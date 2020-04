Yola Ashij z syryjskiego Aleppo, matka 7-letniej Maritt, 11-letniego Jacka i 16-letniego Adela, już tak bardzo się nie boi, kiedy dzieci idą do szkoły. – Wcześniej za każdym razem, kiedy słyszałam wybuch, dzwoniłam do szkoły z pytaniem, czy wszystko w porządku. Pewnego dnia bomba spadła tuż przed szkołą, całe szczęście nie eksplodowała. Teraz jest bezpieczniej, ostrzał słychać z daleka, ale tylko Bóg wie, przez co przeszliśmy w czasie oblężenia – wspomina.