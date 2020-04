"Jesteśmy epicentrum w epicentrum". Część Nowego Jorku pogrążona w epidemii

"New York Times" zauważył, że tylko na powierzchni ok. 18 km kwadratowych w zagęszczonych enklawach imigrantów zarejestrowano w pierwszych tygodniach epidemii ponad 7000 przypadków wirusa. – Jesteśmy epicentrum w epicentrum. (…) Wstrząsnęło to całą okolicą – powiedział Dromm, reprezentujący Elmhurst i Jackson Heights.

Według Departamentu Zdrowia i Higieny Psychicznej w Nowym Jorku w środę w społeczności o łącznej populacji około 600 tys. odnotowano ponad 7260 przypadków koronawirusa. Dla porównania, na Manhattanie, z prawie trzykrotnie większą ludnością, zarejestrowano około 10 860 zakażeń.

– W ciągu miesiąca, odkąd epidemia wybuchła w Nowym Jorku, jej ofiarami stali się bogaci i biedni, znani i anonimowi. Ale wraz ze wzrostem liczby zgonów ujawniły się panujące w tym mieście nierówności. Epidemia pustoszy robotniczą społeczność imigrantów znacznie szybciej niż inne – podkreślił "New York Times".

Queens to najbardziej zróżnicowany etnicznie obszar miejski na świecie. Jego mieszkańcy mówią co najmniej 138 językami.

W Nowym Jorku 35 proc. ofiar śmiertelnych Covid-19 stanowią Latynosi. Są największą pod tym względem grupą etniczną i rasową. Mieszkanka Queensu Joanna Stryjniak zwróciła uwagę, że Latynosi są bardzo rodzinni. Lubią też spędzać czas w grupach.

Pandemia okazała się też dewastująca dla dużych społeczności Queensu wywodzących się z Bangladeszu, Chin, Filipin, Indii czy Nepalu.

Wiele sklepów, restauracji salonów, małych biznesów zostało zamkniętych. Ludzie tracą pracę. Kończą się im pieniądze na jedzenie. Wielu musi wystarczyć jeden posiłek dziennie. Jeszcze inni boją się opuszczać domów z obawy przed wirusem. Nie mają nikogo, kto mógłby im pomóc.

Wielu mieszkańców dzielnicy zmagało się ze słabym zdrowiem na długo przed pandemią koronawirusa. Odsetek mieszkańców środkowej części Queensu cierpiących na cukrzycę, nadciśnienie i inne choroby przewlekłe był znacznie wyższy niż średnia w mieście. W ocenie lekarzy właśnie takie osoby są najbardziej podatne na komplikacje wywołane Covid-19.