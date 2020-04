Niemcy: Utrzymuje się tendencja wzrostowa nowych zakażeń

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 66 w porównaniu z dobowym bilansem opublikowanym w środę. Łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła w Niemczech do 5094 przypadków.

Dobowa liczba 2352 wykrytych infekcji oznacza wzrost o 152 w stosunku do danych przekazanych w środę. Liczba dobowych infekcji rośnie trzeci dzień z rzędu. Liczba wszystkich osób w Niemczech, u których dotąd potwierdzono obecność koronawirusa, wynosi 148 046 - podano w komunikacie.

Ok. 3800 zainfekowanych osób zostało uznanych za wyleczone w ciągu ostatniej doby. Ogółem wyzdrowiało ok. 103,3 tys. zakażonych. To 69 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Niemczech.

Dotychczas najwięcej przypadków SARS-CoV-2 wykryto w Bawarii - 39 395, z czego ok. 25 500 osób wróciło do zdrowia, w Nadrenii Północnej-Westfalii – 30 584, z czego wyzdrowiało ok. 23 300, i w Badenii-Wirtembergii – 29 443, z czego wyleczono ok. 18 900.

Czytaj także:

Wyizolowano koronawirusa we łzach pacjentki. Ważne odkrycie włoskich badaczyCzytaj także:

Liczba zakażeń na świecie przekroczyła 2,5 mln. WHO ostrzega: Tam będzie kolejne epicentrum pandemii