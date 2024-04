Bezczelny wpis ambasadora Niemiec. Jest komentarz ambasadora Izraela

W piątek ambasada Niemiec poinformowała o przekazaniu 50 tys. euro Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie na wykonanie remontu drzwi zewnętrznych synagogi im. Małżonków Nożyków. Synagoga stanowi istotne miejsce spotkań społeczności żydowskiej w stolicy. Mają w niej miejsce nabożeństwa, nauczania Tory, a także wydarzenia kulturalne. Darowizna symbolicznie przekazana przez ambasadora Niemiec w Polsce Viktora Elblinga ma pomóc poprawić stan techniczny budynku. Przy tej okazji doszło jednak do bardzo nieprzyjemnej sytuacji.

Ambasador Izraela skomentował wpis Elblinga

Otóż ambasador Elbling opublikował na X taki oto wpis: "Nikt nie może cofnąć zniszczenia żydowskiego życia w Polsce podczas II wojny światowej. Możemy jednak pomóc pokazać, że życie żydowskie nadal tu kwitnie. Synagoga Nożyków w Warszawie jest tego potężnym symbolem. Uzgodniłem z Gminą Wyznaniową, że Niemcy wesprą renowację jej drzwi".

W poście dyplomaty nie znalazła się informacja o tym, kto stworzył getto w Warszawie i kto jest odpowiedzialny za prześladowania Żydów (oraz okupację Polski).

W sobotę wpis ambasadora Niemiec w Polsce w następujący sposób skomentował Jakow Liwne, ambasador Izraela w naszym kraju. "Pamiętanie o #Holocaust ma znaczenie. Dziękuję @Amb_Niemiec za wspieranie życia żydowskiego w dzisiejszej Polsce.@polinmuseum @zydoteka @Jewish_pl @ForumFZP @JHIInstytut" – napisał.

"Ambasador manipuluje pisząc o zniszczeniu żydowskiego życia w Polsce. W czasie gdy niemieccy rodacy ambasadora mordowali Żydów Polska nie istniała, a zbrodnie odbywały się na terenie jednostki administracyjnej III Rzeszy Niemieckiej o nazwie Generalne Gubernatorstwo" – taki opis wyjaśniający został wcześniej dodany do wpisu przez X.

"Bezczelność i podprogowa insynuacja"

Wpis skomentował wcześniej m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. "Bezczelność zamierzona?!!! Niemiecki Ambasadorze. To Pańscy niemieccy przodkowie dokonali zbrodni ludobójstwa na narodach Europy, w tym w szczegolnosci polskim i żydowskim. Dlaczego Pan to pomija? Wesprzecie remont drzwi w synagodze? Ambasadorze!!! Zniszczyliście całą Warszawę, zrównaliście ją z ziemią. Zrujnowaliscie nasz kraj!!! Nie zapłaciliście za to ani jednej marki, ani jednego euro. A teraz łaskawie chcecie tylko drzwi jednej synagogi remontować?" – napisał były szef resortu nauki.

"Wstawić flagę Polski. Nie napisać nic o niemieckich zbrodniach. Bezczelność i podprogowa insynuacja, że to państwo polskie stoi za zagładą Żydów" – skomentował Tomasz Kalinowski.

W takich sytuacjach zwykle można też liczyć na szybką reakcję znanego w mediach społecznościowych profilu Lemingopedia. "Ja Wam to streszczę. Co prawda wyrżnęliśmy kilka milionów Polaków, ale jak się wstawi Polską flagę w odpowiednie miejsce to ktoś gotów pomyśleć, że oni sami to zrobili a Niemcy im teraz jeszcze drzwi wyremontują. Bezczelny" – napisał admin.

"Niemiecki ambasador napisał, że: W Polsce podczas wojny mordowano Żydów. Niemcy nigdy nie zapomną tych zbrodni i będą pielęgnować pamięć pomordowanych Polski MSZ nie reaguje na te bezczelne i podłe insynuacje" – dodał Radosław Poszwiński.