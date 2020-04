"Nie wyzwoliliśmy się jeszcze spod wirusa"

Podczas konferencji prasowej w Rzymie rządowy komisarz do spraw epidemii Domenico Arcuri oświadczył, odnosząc się do sytuacji epidemicznej: "Jeszcze nie wygraliśmy. Dzisiaj jest Święto Wyzwolenia, ale niech wszyscy zrozumieją: nadal nie wyzwoliliśmy się spod wirusa, nie doszliśmy jeszcze do 25 kwietnia w wojnie z tym wrogiem".

– Nie odzyskaliśmy całej naszej wolności i normalnych składników naszego życia – dodał Arcuri.

Zapewnił, że rząd jest przygotowany do dystrybucji maseczek ochronnych, które będą potrzebne w rozpoczynającej się w maju drugiej fazie epidemii i stopniowego znoszenia obecnych restrykcji oraz odmrażania gospodarki. Do tej pory, jak poinformował, rozesłano 138 mln maseczek, a w magazynach regionów jest jeszcze 47 mln sztuk.

Ponadto komisarz ogłosił, że dzięki zawartym porozumieniom z włoskimi firmami już wkrótce produkowanych będzie w kraju co najmniej 25 mln maseczek dziennie.

