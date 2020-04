Koronawirus kończy erę globalizacji

Maciej Pieczyński: COVID-19 zaraża świat również masą teorii spiskowych… Na ile powstają one spontanicznie, a na ile są kreowane przez służby?

Witold Gadowski: Od razu zaznaczę, że wszystko, o czym mówię w kontekście koronawirusa, to są jedynie moje hipotezy, oparte na informacjach, do których byłem w stanie dotrzeć. Odpowiadając na pytanie… Rosjanie mocno angażują się w propagowanie antyamerykańskich teorii spiskowych. Podkręcają je również Chińczycy, próbując w ten sposób dyskredytować dochodzenie do prawdy o pandemii. Własne teorie spiskowe kreują także Amerykanie, próbując za ich pomocą przedstawić Trumpa jako rycerza na białym koniu, który oczyszcza świat z wirusa. Nie wierzę w teorie spiskowe, które wyjaśniają wszystko – świat jest zbyt skomplikowany. Nie deprecjonowałbym jednak z góry wszelkich tego typu koncepcji. Spiski istnieją. Przede wszystkim trzeba zwracać uwagę na fakty, które w tych teoriach są przedstawiane.