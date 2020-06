"To mylące stwierdzenie...". Mosbacher rozwiewa wątpliwości wokół Fortu Trump

W ostatnim czasie w internecie cieszy się popularnością fragment książki Johna Boltona "The Room Where It Happened", która ma trafić do księgarni w najbliższy wtorek. Autor w niej opisuje swoją rozmowę z Donaldem Trumpem, z której wynika, że prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał pojęcia czym jest "Front Trump".

Ambasador USA zamieściła wpis, w którym rozwiewa wątpliwości związane z tą sprawą. Georgette Mosbacher wskazuje, że "fort Trump" jest określeniem, które nigdy nie było poważnie rozważane dla baz amerykańskich w Polsce i dlatego prezydent nie skojarzył, czego dotyczy rozmowa.

"To mylące stwierdzenie - nazwa „Fort Trump” nigdy nie była rozważana. Uwaga prezydenta Trumpa skierowana jest na Wspólną Deklarację o Współpracy Obronnej, podpisaną przez obydwu prezydentów, która jest realizowana na bieżąco i zgodnie z harmonogramem. W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA" – stwierdziła Mosbacher.

