"Maseczkę trzeba nosić zawsze. Młodzież musi to zrozumieć"

Włochy: 60 proc. zakażonych koronawirusem ma mniej niż 50 lat

We Włoszech spada wiek osób, które zakażają się koronawirusem. Podczas gdy na początku epidemii zdecydowaną większość stanowili ludzie starsi, obecnie 60 procent zakażonych to ludzie w wieku poniżej 50 lat – podał we wtorek krajowy...