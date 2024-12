Odwołany prezes LOT już dziś wróci na stanowisko? Nieoficjalne ustalenia

26 listopada Michał Fijoł został odwołany ze stanowiska prezesa PLL LOT. Mówi się o sporach wewnątrz koalicji rządowej. Jak podał portal money.pl, do odwołania Fijoła doszło w dniu, w którym decyzją rządu Polska Grupa Lotnicza, do której należy PLL LOT, trafiła pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury. "Rada Nadzorcza PLL LOT S.A. 26 listopada 2024 roku odwołała Prezesa Zarządu Michała Fijoła. Odwołanie nastąpiło w związku z wynikami postępowań audytowych" – czytamy w oficjalnym komunikacie przewoźnika. Według Adriana Furgalskiego z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR do odwołania doszło nielegalnie i nie ma ono mocy wiążącej. Dymisja prezesa nie była jedyna. Stanowiska straciło czterech członków rady nadzorczej Polskiej Grupy Lotniczej.

Do sprawy włączył się minister aktywów Jakub Jaworowski, który ocenił, że jest ona bulwersująca.

Fijoł wróci na stanowisko prezesa PPL LOT?

Jak podaje RMF FM, w poniedziałek po południu zbiera się Rada Nadzorcza Polskich Linii Lotnicznych, która ma podjąć decyzję o ponownym wyborze Michała Fijoła na stanowisko prezesa.

Już wcześniej w mediach spekulowano o takiej możliwości.

"W czwartek po południu ruszyły działania zmierzające do przywrócenia Michała Fijoła na stanowisko, niewykluczone, że na drodze unieważnienia wcześniejszej uchwały" – dowiedział się nieoficjalnie money.pl. "Dorota Dmuchowska ma pozostać członkiem zarządu ds. operacyjnych, a odwołani zostali: Piotr Karnkowski, członek zarządu ds. finansowo-ekonomicznych oraz Jerzy Kurella, członek zarządu ds. korporacyjnych. Jeśli chodzi natomiast o radę nadzorczą, miejsca w niej stracili Artur Zawadowski i Jan Wojcieszuk powołani w lipcu" – podał serwis, powołując się na cztery niezależne źródła.

Znamiennym jest, że w czwartek wieczorem ze strony internetowej LOT-u zniknął komunikat o odwołaniu Michała Fijoła z 26 listopada. Wśród członków zarządu wymieniona jest natomiast jedynie Dorota Dmuchowska.

Związki zawodowe popierają byłego prezesa

Co ciekawe, według ustaleń RMF FM, odwołany prezes cieszy się poparciem nawet związków zawodowych.

Rada nadzorcza LOT-u powołała Michała Fijoła na stanowisko prezesa spółki w czerwcu 2023 r. Fijoł jest związany z PLL LOT od stycznia 2016 r.

Początkowo pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. – członka zarządu ds. handlowych.

