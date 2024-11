Prezes PLL LOT odwołany. W tle awantura w rządzie

Jak podał portal money.pl, do odwołania Fijoła doszło w dniu, w którym decyzją rządu Polska Grupa Lotnicza, do której należy PLL LOT, trafiła pod nadzór Ministerstwa Infrastruktury.

Wojna o LOT w koalicji rządowej

Według serwisu obowiązki prezesa ma teraz pełnić Jerzy Kurella, który dotychczas piastował funkcję członka zarządu ds. korporacyjnych.

Money.pl podaje, że oficjalnym powodem odwołania szefa LOT–u miały być dalsze działania w kierunku budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. – Przeniesienie spółki do resortu infrastruktury jest związane z konsolidacją projektów transportowych w kontekście CPK – mówi informator serwis w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Okazuje się, że przyczyn zmiany należy szukać w tarciach, do jakich dochodzi w szeregach rządu. – To jest wojna Polski 2050, bo tam są ich ludzie – konkretnie od [Jacka] Bartmińskiego (wiceministra aktywów państwowych – przyp. red.) i Hołowni. To ludzie Hołowni odwołali prezesa LOT na sam koniec, gdy stracili władztwo nad tym – mówi rozmówca Money.pl z kręgów rządowych. Jak podkreśla informator, sprawa jest "ostatnim tchnieniem Bartmińskiego", który miał dążyć do odwołania Fijoła ze względu na jego brak chęci współpracy.

Politycy Polski 2050 zabiegali o dymisję? Jest dementi

Te informacje dementuje jednak przedstawiciel Polski 20250. – Jeśli to się zdarzyło, to nie z naszej inicjatywy – mówi polityk serwisowi money.pl. – Widocznie w MAP zebrała się klika PO–PSL i zaczęła rozdawać spółki między siebie, a naszych ludzi wypycha poza te spółki. Zakładam, że to zemsta za procedowanie, pomimo sprzeciwu Platformy i ludowców, naszej ustawy o odpartyjnieniu państwowych spółek – twierdzi informator portalu.

Rada nadzorcza LOT–u powołała Michała Fijoła na stanowisko prezesa spółki w czerwcu 2023 r. Fijoł jest związany z PLL LOT od stycznia 2016 r. Początkowo pełnił funkcję pełnomocnika zarządu ds. handlowych, a od marca 2017 r. – członka zarządu ds. handlowych.

