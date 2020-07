Watykan o pandemii: Lekcja kruchości życia

W nocie poświęconej kwestiom konsekwencji światowego kryzysu sanitarnego położono nacisk na znaczenie zmiany kursu.

Potrzebne są - wskazała Akademia - globalne wysiłki i zdecydowana współpraca międzynarodowa, by stawić czoło wyzwaniom na rzecz bardziej sprawiedliwej przyszłości. Mowa jest też o potrzebie zapewnienia szerokiego dostępu do opieki medycznej i szczepień.

“Wirus nie uznaje granic, ale państwa zamknęły swoje. W przeciwieństwie do innych katastrof pandemia nie zaatakowała wszystkich krajów w tym samym momencie. Mimo że to mogło dać możliwość skorzystania z doświadczeń i polityki innych krajów, proces tej nauki na poziomie globalnym był minimalny” – oceniła Papieska Akademia.

“Niektóre kraje zaangażowały się wręcz w cyniczną grę wzajemnych oskarżeń” – zaznaczono.

“Zjawisko COVID-19 nie jest tylko rezultatem wydarzeń naturalnych. To, co zachodzi w naturze, już jest wynikiem złożonych interakcji z ludzkim światem decyzji ekonomicznych i modeli rozwoju, +zainfekowanych+ różnymi wirusami, jakie stworzyliśmy” – oceniła Akademia.

Jako przyczyny tych „wirusów” wymieniła chciwość, „przyzwolenie na styl życia definiowany przez konsumpcjonizm i nadmiar”.

W nocie zawarto apel o przemyślenie relacji ze środowiskiem naturalnym. Jak wskazała Akademia, trzeba „uznać, że żyjemy na Ziemi jako administratorzy, a nie jako panowie i władcy”.

Zwraca się ponadto uwagę, że „tylko w krajach bogatych ludzie mogą sobie pozwolić na przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa” sanitarnego.

“W tych mniej uprzywilejowanych dystans fizyczny jest po prostu niemożliwy z powodu tragicznych okoliczności; zatłoczone miejsca i niemożliwość zachowania odległości stanowią dla całych grup ludności przeszkodę nie do pokonania” - przypomniała Papieska Akademia Życia.

Ponadto położyła nacisk na to, że reakcja na pandemię nie może sprowadzać się do planu „organizacyjno- logistycznego”, gdyż konieczna jest głębsza refleksja nad kruchością życia ludzkiego i doświadczeniem straty.

W nocie zaznacza się, że tylko dzięki takiej świadomości możliwe będzie rozbudzenie poczucia „solidarnej odpowiedzialności w globalnym braterstwie”.

Znalazł się tam też apel o zagwarantowanie autonomii badań naukowych, by „przezwyciężyć wszelkie formy ich podporządkowania partykularnym interesom ekonomicznym i politycznym”.

“Jesteśmy wezwani do postawy w duchu nadziei, która wykracza poza paraliżujące skutki dwóch przeciwnych pokus: z jednej strony biernej rezygnacji wobec wydarzeń, a z drugiej- nostalgii za powrotem do przeszłości, zredukowaną do pragnienia tego, co istniało wcześniej” - głosi nota watykańskiej instytucji.

Czytaj także:

Włochy: 60 proc. zakażonych koronawirusem ma mniej niż 50 lat

Czytaj także:

Nikt nie podejrzewał, że to osiągnie taką skalę. Ponad 15 milionów przypadków COVID-19