Brytyjczycy podróżowali po Francji. W bagażniku znaleźli imigrantów

"Daily Mail" opisuje, że dwóch 16-latków ukryło się w schowku, wyrzucając wcześniej większość znajdujących się w nim rzeczy. Turyści z Wielkiej Brytanii odkryli pasażerów podczas postoju w Normandii. Wybór pojazdu przez nastoletnich migrantów nie był przypadkowy – prawdopodobnie chcieli dostać się nielegalnie do Wielkiej Brytanii, dlatego zwrócili uwagę na tablicę rejestracyjną.

Kiedy brytyjska rodzina odkryła nastolatków, ci uciekli z miejsca zdarzenia. Szybko zostali jednak zatrzymani przez policję. Ponieważ byli nieletni, prokuratorzy w Dieppe nakazali przekazać ich pod opiekę służb socjalnych. Służby odmówiły przyjęcia nastolatków. Imigranci zostali zwolnieni.

Właściciele pojazdu zgłosili na policję kradzież przedmiotów znajdujących się w bagażniku. Poinformowali służby, że dzień wcześniej zatrzymali się na noc w Calais. Wiele wskazuje na to, że to właśnie tam, w miejscu transferu z Wielkiej Brytanii do Francji, 16-latkowe wkradli się do bagażnika.

