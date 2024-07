"A ty wiesz, czym jest dobro?". Mocna reakcja bramkarza na pytanie o politykę

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Francji Kylian Mbappe w tuż przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju, nazwał wyniki pierwszej tury "katastrofą" i wezwał do zatrzymania partii Marine Le Pen. Swoją polityczną deklarację wygłosił przed meczem w ćwierćfinale Euro 2024 podczas konferencji prasowej. – Myślę, że bardziej niż kiedykolwiek musimy pójść i zagłosować, to naprawdę pilne, nie możemy zostawić naszego kraju w rękach tych ludzi, to naprawdę pilne – powiedział. – Widzieliśmy wyniki pierwszej tury, to katastrofa. Naprawdę mamy nadzieję, że to się zmieni i że wszyscy zmobilizują się, by głosować... i zagłosują na właściwą stronę – dodał.

Do tej sytuacji nawiązał Kuba Wojewódzki w podcaście "WojewódzkiKędzierski", pytając Wojciecha Szczęsnego, dlaczego kapitan naszej reprezentacji nie postąpi podobnie.

Wojciech Szczęsny o polskiej polityce. Tego Wojewódzki się nie spodziewał

Kuba Wojewódzki nie krył, że nie podoba mu się to, że kapitan polskiej reprezentacji nie wygłasza politycznych deklaracji. – A wiesz, jakie on ma poglądy polityczne? – odparł Szczęsny. – Ja wolę, żeby tego nie robił – stwierdził po namyśle.

– Wiem, że Ty jesteś przekonany, że jesteś zawsze po dobrej stronie mocy. Kiedy mówimy o polityce, wszyscy uważamy, że mamy rację. Pozwól piłkarzowi być piłkarzem. Wiem, że dzisiaj takie trochę populistyczne hasła są bardzo popularne, ale nie uważam, że zadaniem piłkarza, czy kapitana, czy takiej gwiazdy jak Robert jest przekonywanie ludzi do swoich poglądów politycznych – zwrócił się do Wojewódzkiego.

– Jesteście gladiatorami popkultury. Możecie kształtować głowy fanów, którzy was podziwiają. To nie jest kuszące w imię dobra? – dopytywał dziennikarz.

– A ty wiesz, czym jest dobro? – odpowiedział Szczęsny.

– Wiem na pewno, czym jest zło, w sensie politycznym – usłyszał od Wojewódzkiego.

Szczęsny: Nie głosuj poglądami Szczęsnego czy Lewandowskiego

– Rozumiem to, co ty mówisz, ale nie chciałbym, żeby ktokolwiek posłuchał mnie, piłkarza, bez względu na to, jakbym był przekonany o swoich poglądach politycznych, i oddał jakiś głos na danego kandydata czy partię polityczną, bo Szczęsny tak napisał. Bo to jest słabe. Miej swoje poglądy i głosuj. Nie głosuj poglądami Szczęsnego czy Lewandowskiego – podkreślił polski bramkarz.

– Trochę za dużo na barkach jednego piłkarza. Robert pewnie ma siłę, żeby decydować w Polsce. To jest duża odpowiedzialność – dodał.

– A to nie jest ucieczka od tej odpowiedzialności? Kiedy nie sprzeciwiasz się złu, to stajesz się jego zwolennikiem – nie odpuszczał Wojewódzki.

– Może dzieje się to też dlatego, że my wystarczająco dużo dostajemy po łbie za nasze występy, żeby jeszcze dostawać po łbie za nasze poglądy polityczne – zakończył tę dyskusję z przymrużeniem oka polski bramkarz.

