Putin i Łukaszenka rozmawiali nt. sytuacji na Białorusi. Mówili o "siłach destrukcyjnych"

Z informacji przekazanej przez służbę prasową Kremla wynika, że w czasie rozmowy przywódcy Rosji i Białorusi wyrazili przekonanie, że "problemy", jakie pojawiły się po wyborach prezydenckich w ubiegłą niedzielę zostaną wkrótce rozwiązane. "Aleksandr Łukaszenka poinformował o sytuacji na Białorusi po wyborach prezydenckich. Obie strony wyraziły przekonanie, że wszystkie problemy, które się pojawiły, zostaną wkrótce rozwiązane" – poinformowano w komunikacie.

Prezydenci mieli się również zgodzić co do tego, że nie można pozwolić "siłom destrukcyjnym" na wykorzystywanie trudnej sytuacji w republice. "Najważniejsze jest, aby problemów tych nie wykorzystały siły destrukcyjne, dążące do tego, aby zaszkodzić wzajemnie korzystnej współpracy dwóch państw w ramach Państwa Związkowego" – czytamy w komunikacie.

Kreml poinformował również, że obaj przywódcy potwierdzili "wolę wzmocnienia stosunków sojuszniczych, która w pełni odpowiada podstawowym interesom braterskich narodów Rosji i Białorusi".

Przypomnijmy, że po opublikowaniu w niedzielę przez rządową instytucję sondażowych wyników wyborów, Białorusini masowo ruszyli na ulice wielu miast swojego kraju. Protesty przeciwko sfałszowaniu głosowania były bardzo brutalnie tłumione przez białoruskie służby. Zatrzymano ok. 7 tysięcy osób. Część z nich zwolniono już z aresztów.

