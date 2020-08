Rosja pomoże Białorusi. Łukaszenka przenosi wojska na zachodnią granicę

"To prowokacja". Białoruś nie wpuściła Biedronia

Białoruś nie wpuściła na swoje terytorium europosła Roberta Biedronia. – Prawdopodobnie to prowokacja ze strony władz Białorusi. To pokazuje, że Łukaszenko i jego reżim ma coś do ukrycia – mówił w TVN24.