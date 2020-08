Cichanouska publikuje nowe nagranie, w którym wzywa Białorusinów do zdecydowanych działań

Mąż kontrkandydatki Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich został zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji. Cichanouska odpiera jednak te zarzuty, twierdząc, że mąż stał się ofiarą prowokacji reżimu.

– Była to prowokacja służb specjalnych, by go uciszyć i by nie uczestniczył w kampanii wyborczej. Podrzucili mu pieniądze, obwiniali, że działał nie z czystego serca, a w interesach obcego państwa - powiedziała na najnowszym nagraniu.

– Propaganda robi z patriotów przestępców. Cała ta krzycząca niesprawiedliwość i bezprawie pokazuje nam, jak działa ten system, w którym wszystko kontroluje jeden człowiek. Jeden człowiek trzyma kraj w strachu już 26 lat. Jeden człowiek ukradł Białorusinom ich wybór – mówiła o Łukaszence Cichanouska.

Zróbcie wszystko, by być wolnymi

Cichanouska wezwała również Białorusinów do dalszego oporu wobec działań Łukaszenki. Podkreśliła, że powinni zrobić wszystko, aby móc żyć w wolnym kraju. – Mój mąż, Siarhiej Cichanouski prosi, bym przekazała wam jego słowa. On i inni więźniowie polityczni siedzą. Prosi, abyście wy nie siedzieli. Żebyście nie siedzieli, ale robili wszystko, by żyć w kraju do życia – powiedziała.

- Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, Siarhiej - powiedziała Cichanouska na koniec nagrania.

Cichanouska od 11 sierpnia przebywa na Litwie. Jej mąż został aresztowany na Białorusi. Ich dzieci na Litwę zostały wywiezione jeszcze przed białoruskimi wyborami prezydenckimi.

Czytaj także:

Wybory prezydenckie w USA. Trump przyspiesza i wciąż jest w grzeCzytaj także:

"Zostawił dużo zdrowia", "coś tu nie gra". Komentarze po dymisji Szumowskiego