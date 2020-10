Eskalacja epidemii we Włoszech. Ponad 2500 nowych zakażeń

Tak wysokiego dobowego wzrostu zakażeń nie notowano od końca kwietnia, czyli zamknięcia kraju. Liczba zmarłych od początku epidemii wzrosła do 35 918.

Do tej pory we Włoszech stwierdzono koronawirusa u 317 tysięcy osób. Wyzdrowiało 228 tysięcy nich. Jednego dnia przybyło ich ponad 1100.Obecna liczba zakażonych to 52 tysiące. W szpitalach przebywa około 3 tysięcy najciężej chorych, w tym 291 na intensywnej terapii.

W Wenecji Euganejskiej zanotowano najwyższy od dawna wzrost nowych przypadków koronawirusa – 445. Zmarło tam pięć następnych osób. W Kampanii na południu jest 390 kolejnych infekcji, a w Lombardii – 324. Na Sardynii zarejestrowano jeden zgon na COVID-19 i 96 nowych zakażeń.

Kolejne władze lokalne nakazują noszenie maseczek na otwartym powietrzu. Wymóg noszenia ich w pobliżu szkół zaczął obowiązywać w regionie Piemont.