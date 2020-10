Koronawirus. Włochy: Ponad 11 tys. nowych zakażeń

W sobotę dobowa liczba kolejnych przypadków przekroczyła po raz pierwszy 10 tys. Łączny bilans zmarłych wzrósł do 36543. Do tej pory koronawirusa wykryto we Włoszech u 414 tys osób.

W szpitalach w całym kraju przebywa ponad 7100 chorych na Covid-19. W ciągu dniach przybyło 514 osób hospitalizowanych. Na oddziałach intensywnej terapii liczba pacjentów wzrosła o 45, do 750. Prasa włoska informuje, że w placówkach szpitalnych są respiratory, ale często brakuje personelu medycznego na oddziałach covidowych.

Największy przyrost zakażeń zanotowano w Lombardii; to prawie 3 tys. Sytuacja w służbie zdrowia w Mediolanie jest krytyczna - alarmuje tamtejsza regionalna Agencja Ochrony Zdrowia. W Kampanii zanotowanych zostało ponad 1370 dalszych zakażeń. Z powodu wzrostu zakażeń i obciążenia szpitali zawieszono tam wszystkie planowane wcześniej hospitalizacje, z wyjątkiem tych na onkologii. W stołecznym Lacjum zanotowano około 1200 nowych infekcji, a w Toskanii - 900.