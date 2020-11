Syn Maradony w szpitalu. Nie wiedział, że zmarł jego ojciec

Maradona zmarł we własnym domu, po ataku serca. Na początku listopada trafił do szpitala. Przeszedł wtedy operację wycięcia krwiaka w mózgu. Do domu został wypuszczony dwa tygodnie temu. W środę wieczorem jego stan się gwałtownie pogorszył. Do jego rezydencji przyjechało kilka karetek, ale lekarzom nie udało się go uratować.

Legendarny piłkarz miał kilkoro dzieci. Diego Maradona Junior j(jego matką jest modelka Cristiana Sinagry) przez większość życia nie znał ojca. Zmieniło się to dopiero przed czterema laty, jednak od tamtego czasu utrzymywali ze sobą bliskie kontakty.

Diego Junior przebywa obecnie w szpitalu, gdzie dochodzi do siebie po zakażeniu koronawirusem. 34-latek dowiedział się o śmierci ojca od dziennikarza, który zadzwonił do niego z prośbą o komentarz.

Czytaj także:

Nie żyje Diego MaradonaCzytaj także:

"Przepraszam, nic więcej już nie chcę mówić". Boniek zdruzgotany śmiercią Maradony