Nie żyje Diego Maradona

Maradona zmarł we własnym domu, po ataku serca. Na początku listopada trafił do szpitala. Przeszedł wtedy operację wycięcia krwiaka w mózgu. Do domu został wypuszczony dwa tygodnie temu. W środę wieczorem jego stan się gwałtownie pogorszył. Do jego rezydencji przyjechało kilka karetek, ale lekarzom nie udało się go uratować.

"Pewnego dnia stało się nieuniknione. To emocjonalny i narodowy policzek. Cios, który odbija się echem na wszystkich szerokościach geograficznych. Zdanie stało się teraz częścią smutnej rzeczywistości: Diego Armando Maradona zmarł" – poinformował portal największej argentyńskiej gazety - Clarin.

Te informacje potwierdził następnie Argentyński Związek Piłki Nożnej. "Poprzez swojego prezesa Claudio Tapię, wyrażamy najgłębszy żal z powodu śmierci naszej legendy, Diego Armando Maradony. Zawsze będziesz w naszych sercach" - przekazano.

Maradona ył uważany za jednego z największych piłkarzy w historii. Z reprezentacją Argentyny zdobył mistrzostwo świata na Mundialu w 1986 roku oraz wicemistrzostwo cztery lata później. Jako zawodnik SSC Napoli zdobył Puchar UEFA oraz dwa tytuły mistrza Włoch.