Kontrowersyjna decyzja władz. W tym kraju co setny żołnierz ma być transpłciowy

We wrześniu 2019 roku prezydent Alberto Fernándeza wydał dekret nakazujący, aby "nie mniej niż 1% całkowitej liczby miejsc pracy w sektorze publicznym została zarezerwowana dla osób transpłciowych spełniających odpowiednie wymagania".

Decyzja to oznacza, że Argentyna stanie się liderem "postępowej" polityki kadrowej w kontekście "równouprawnienia" mniejszości.

"Każdy transwestyta, osoba transseksualna i transpłciowa ma prawo do godnej i produktywnej pracy, w sprawiedliwych i zadowalających warunkach pracy oraz z ochroną przed bezrobociem, bez dyskryminacji ze względu na tożsamość płciową lub ekspresję" – tak brzmi dekret wydany przez przywódcę Argentyny. Zadecydowano dodatkowo, że osoby transpłciowe nie będą musiały poprawiać swojej płci w dowodzie, żeby zakwalifikować się do jakiegoś miejsca pracy. Osoby te mogą również rezerwować sobie miejsce pracy w ramach wydzielonej puli, jeśli nadal kończą edukację.

"Wielu Argentyńczyków nie popiera ustalenia konkretnego limitu, który trzeba będzie przestrzegać. Jest tu stawiany argument podobny do tego, jaki wytaczano po decyzji o szerszym zatrudnieniu kobiet w armii. Wtedy również próbowano tłumaczyć, że równouprawnienie powinno polegać: nie na ustalaniu puli miejsc, ale na takim samym dostępie do stanowisk, przy identycznych warunkach do spełnienia. Przeciwnym tak rygorystycznie określanym limitom, jeżeli chodzi o osoby transpłciowe, ma być nawet około 90% argentyńskich żołnierzy" – opisuje defence24.pl.

Czytaj także:

USA: Rozpoczęło się głosowanie elektorówCzytaj także:

Hiszpania: 104-latka pokonała COVID-19